Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku dało drugie życie olbrzymiemu banerowi, który przez długie lata zalegał w magazynie.

Unikatowe torby powstały z jubileuszowego baneru / Materiały prasowe

Zlecono jego pocięcie, a potem przetworzenie. Z zalegającej w magazynie płachty, na której umieszczono motywy z obrazu "Zaślubiny Polski z morzem", autorstwa Henryka Uziembły powstało kilkanaście unikatowych toreb.

"Nie warto wyrzucać" to muzealna akcja upcyklingowa zaplanowana w 103. rocznicę zaślubin Polski z morzem.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zdecydowało się dać drugie życie olbrzymiemu banerowi, w sprawach krawieckich pomogła Spółdzielnia Socjalna Zeroban, która w kilka dni z bezużytecznego elementu reklamowego stworzyła oryginalne i unikatowe torby.

Spółdzielnia Socjalna Zeroban w kilka dni stworzyła wyjątkowe torby / Materiały prasowe

Dostaliśmy baner dużych wielkości, zmierzyliśmy go, umyliśmy. Pocięliśmy go na kawałki. Kolejnym etapem było złożenie tych kawałków w pasujące wzory tak by nie było za dużo chaosu. Zaczęliśmy to zszywać i tu działa się cała magia - opowiada Patrycja Surowiec ze Spółdzielni Socjalnej Zeroban.

W efekcie powstało kilkanaście toreb, które zgodnie z ideą upcyklingu są trwałe i praktyczne.

Ten baner był pamiątkowy, więc tak pocięliśmy jego treść, by na torbach było widać napisy, żeby było wiadomo, z czego torby powstały. Zachowaliśmy cząstki wyrazów, np. muzeum i morskie. Udało uszyć się kilkanaście toreb. Są unikatowe - dodaje Patrycja Surowiec.

Muzealnicy promują postawę zero waste

Celem realizacji upcyklingowego projektu była promocja postawy zero waste i fair trade oraz idei ekonomii społecznej i wsparcie lokalnej przedsiębiorczości- mówią Muzealnicy. Pomogliśmy również osobom wykluczonym z rynku pracy, które na co dzień tworzą Spółdzielnię Socjalną Zeroban - tłumaczy Marek Jankowski, kierownik Działu Promocji NMM.

Baner przez lata leżał w muzealnym magazynie / Materiały prasowe

Uszyte torby trafią teraz do muzealnych gości. Można je wygrać biorąc udział w konkursach ogłaszanych na muzealnych profilach Instagram oraz Facebook.