Samochód przewożący pozostałości zwierzęce do utylizacji, jadąc ulicą Reja w Sztumie w Pomorskiem, zjechał z jezdni taranując 11 samochodów osobowych. Na szczęście nikt nie został ranny.

/ Ochotnicza Straż Pożarna w Postolinie / RMF24

Na szczęście w samochodach nikogo nie było. Całe szczęście też, że było to już po godzinach szczytu, gdyż wypadek miał miejsce na dość ruchliwej ulicy, na przeciwko wjazdu do szpitala, gdzie na co dzień jest spory ruch pieszych i pojazdów - powiedział RMF FM strażak ochotnik z OSP w Postolinie.

Nikt nie został ranny. 37-latek kierujący scanią, mieszkaniec powiatu bydgoskiego, był trzeźwy. Policjanci sprawdzą, czy znajdował się pod wpływem środków odurzających, została pobrana mu krewa do badań. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Zabezpieczono również tarczę tachografu - przekazał RMF FM oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Sztumie, młodszy aspirant Paweł Łyko.

Policja prowadzi oględziny miejsca zdarzenia.

