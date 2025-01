"To jest z jednej strony sprawdzian ducha charakteru, z drugiej strony coś, co trzeba przeżyć" – zapewnia w rozmowie RMF FM Adam Greczyło, dyrektor zawodów. Energa Gdańsk Maraton 2025 odbędzie się 6 kwietnia pod hasłem "Biegnij w mieście wolności!". Królewski dystans po dwuletniej przerwie wraca do stolicy Pomorza.

/ Przemysław Świderski / Materiały prasowe

Dziś podczas konferencji ogłoszony został sponsor tytularny oraz trasa maratonu, który 6 kwietnia wróci na ulice Gdańska.

Staraliśmy się, żeby trasa była ciekawa. Wiadomo, że każdy biegacz chce, żeby nie było monotonnie, żeby zobaczyć coś fantastycznego, żeby podczas tego wysiłku też mieć przyjemność z tego, że się biegnie wśród kibiców, wśród ludzi, w "żywym" mieście - mówi RMF FM Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska. Główne miasto, tereny stoczniowe, Ergo Arena, centrum biznesowe, plaża, no i oczywiście start i meta na naszej pięknej bursztynowej arenie. Myślę, że to fantastyczne okazja do biegania po całym Gdańsku - dodaje.

/ Przemysław Świderski / Materiały prasowe

Organizatorzy przewidują również różne formy uczestnictwa. Od indywidualnych startów, przez sztafety, po biegi towarzyszące na krótszych dystansach. Dziś na liście startowej biegu indywidualnego jest blisko 1,4 tys. biegaczy. Z kolei do sztafet zgłosiło się około 30 zespołów 4-osobowych. Zapisy wciąż trwają. Do końca stycznia jest tańsza opłata startowa.

Sport i biznes idą w parze i muszą iść w parze - przyznaje naszemu reporterowi prezes Zarządu Energi SA Sławomir Staszak. Jak dodał, maraton to duże wyzwanie, które weryfikuje biegaczy.

Bardzo cenię sobie sportowców czy amatorów, którzy biegają te dłuższe dystanse. Wartości kształtowane podczas przygotowań do maratonu - wytrwałość, determinacja, systematyczność - znajdują odzwierciedlenie także w kulturze biznesowej - dodaje Staszak, który przygotowuje się do startu w biegu.

Jak przyznaje dyrektor zawodów, zauważalna jest odradzający się ruch i moda na sport w naszym kraju.

W Polsce mamy coraz więcej bardzo mocnych amatorów. To zawodnicy, którzy niejednokrotnie trenują prawie tak jak zawodnicy PRO. Dodatkowo pracując, prowadząc własny biznes. Te wyniki w triathlonie np. poszły mocno do góry i poziom triathlonu bardzo się podniósł. Wyniki, które jeszcze 4 czy 5 lat temu dawały spokojnie miejsce na podium, teraz bardzo często nie dają miejsca w pierwszej dziesiątce. I podobnie jest z biegaczami. Jest bardzo wielu biegaczy, którzy traktują to jako w zasadzie drugą pracę i trenują tak ciężko, jak niektórzy maratończycy. I jest wielu zawodników w Polsce, którzy maraton biegają już poniżej trzech godzin. To cieszy i napawa optymizmem pod kątem frekwencji na Energa Gdańsk Maraton - mówi w rozmowie RMF FM Adam Greczyło, dyrektor zawodów.

Start zawodów planowany jest na 6 kwietnia 2025 roku o 9. Dekoracja ma ruszyć jeszcze przed 15:00.

Pierwszy Gdańsk Maraton odbył się w 2015 roku. W dotychczasowych sześciu edycjach bieg ukończyło ponad 11 tysięcy osób. Rekordową frekwencję odnotowano w 2017 roku, kiedy do mety dotarło 2375 zawodniczek i zawodników.