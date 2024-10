Poważna awaria wodociągowa w Gdyni spowodowała ogromny wyciek wody na skrzyżowaniu ul. Morskiej i obwodnicy Trójmiasta. Możliwe są zaniki wody w kranach.

/ PEWiK Gdynia / Facebook

Przyczyną awarii jest pęknięcie wodociągu. Aby dostać się do niego dostać i go wymienić, trzeba wykonać trzy wykopy. Prace mogą potrwać całą noc.

Faktycznie potwierdziło się, że jest to nasz wodociąg, magistrala wodociągowa o przekroju 600, czyli bardzo duża rura, która dostarcza wodę dla mieszkańców dzielnic: Pustki Cisowskie, Chylonia, Demptowo, Leszczynki i Grabówek - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM mówi Anna Szpajer rzeczniczka prasowa Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.

Zamknięcie zasuw na ulicy Kartuskiej pozwoliło na zatrzymanie przepływu wody, jednak siła strumienia spowodowała znaczne uszkodzenia.

Uszkodzona jest rura na sporym odcinku, będzie potrzebny dodatkowy sprzęt, który w tej chwili jest już ściągany - dodaje Szpajer.

Jak mówi, awaria miała miejsce w bliskiej odległości od ciepłociągu należącego do OPEC, co dodatkowo utrudnia sytuację. Na miejscu pracują brygady z specjalistycznym sprzętem, aby jak najszybciej przywrócić dostęp do wody dla mieszkańców.

Dodatkowo, sprowadzona została firma, która ma sprzątnąć piach zalegąjący na ul. Morskiej i obwodnicy.

Nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Po prostu tak czasami jest, może jakieś trwały prace w okolicy, które spowodowały, że ta rura, że tak powiem, się zmęczyła - wyjaśnia rzeczniczka.

Mieszkańcy okolicznych dzielnic mogą zauważyć spadki ciśnienia wody aż do jej zaniku.

Służby pracują nad jak najszybszym usunięciem awarii, aby przywrócić normalne dostawy wody.