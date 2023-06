Amerykański tankowiec USNS Joshua Humphreys wpłynął w sobotę do gdyńskiego portu. Okręt Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych cumuje przy Nabrzeżu Francuskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do gdyńskiego portu dotarł w sobotę amerykański tankowiec USNS Joshua Humphreys. Agent obsługujący okręt przekazał, że jest to kilkudniowa wizyta w celu uzupełnienia zapasów. Jednostka zacumowała przy Nabrzeżu Francuskim.

Okręt opuści gdyński port w środę ok. godz. 17 - przekazał Maciej Pajkert z Poseidon Frachtcontor Junge. Dodał, że marynarze stacjonujący na tankowcu w czasie postoju zejdą na ląd i odwiedzą pomorskie miejscowości.

USNS Joshua Humphreys (T-AO-188) to tankowiec uzupełniający Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.

Statek ma 206 metrów długości i może pomieścić do 28 tys. 600 metrów sześciennych oleju opałowego i paliwa do silników odrzutowych. Na jego pokładzie może przebywać ok. 100 marynarzy.

Amerykańskie okręty w ostatnich miesiącach wielokrotnie zawijały do polskich portów.

W maju i w czerwcu ub.r. w Gdyni był niszczyciel USS Gravely, w czerwcu ub.r. do Gdańska przypłynął zbiornikowiec USNS Patuxent. Natomiast w lipcu ub.r. do gdyńskiego i gdańskiego portu wpłynął USNS Leroy Grumman. We wrześniu ub.r. w trójmiejskich portach cumowały również USS Guston Hall i USS Kearsarge.

W kwietniu w Gdyni z jednodniową wizytą był amerykański niszczyciel USS Porter.