Od 12 do 19 października warto odwiedzić w Gdańsku niecodzienny "dom". Właśnie dom jest motywem przewodnim 18. edycji festiwalu All About Freedom Festiwal.

All About Freedom Festiwal w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak, RMF Maxxx / RMF MAXX Idea festiwalu jest niezmienna - mówi Iwona Katarzyńska-Czaplewska, koordynatorka AAFF w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Jak podkreśliła, to prezentacja różnorodnych form artystycznych, w szczególności filmów, których tematem jest wolność - z całą mnogością perspektyw i kontekstów. Chcemy zapraszać twórców związanych z Gdańskiem i z wartościami gdańskimi - wolnością, równością i prawami człowieka. Każdy film jest ważny, to filmy fabularne i dokumentalne. Jest to festiwal filmów trudnych, ale w tym kontekście, że mogą nas one uwrażliwić, pokazać coś w szerszym kontekście, z większą świadomością tego, co się dzieje na świecie - zaznaczyła Iwona Katarzyńska-Czaplewska. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj rozmowy Sylwii Kwiatkowskiej-Łaźniak z Iwoną Katarzyńską-Czaplewską, koordynatorką AAFF w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku Podczas AAFF obejrzeć można najnowsze fabuły i dokumenty nagradzane na festiwalach całego świata. Przygotowano także seanse dla dzieci i młodzieży, spotkania z twórcami. Na potrzeby festiwalu specjalnie zaaranżowano i umeblowano ogród zimowy ECS. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX To ogród powolności, miejsce spokoju. To festiwalowy dom, są przestrzenie, aby przed, albo po filmie zostać, porozmawiać, zastanowić się. Przygotowaliśmy coś na wzór łóżek, będzie joga na ukojenie. Można się położyć, posłuchać muzyki, możemy tu poczuć festiwalowy dom - dodaje Iwona Katarzyńska-Czaplewska. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak, RMF Maxxx / RMF MAXX Motywem przewodnim osiemnastej edycji festiwalu jest dom. Dlaczego dom? Znaczenie tego właśnie członu wyrazu FREEDOM wskazał młody twórca Jan Kowalski, zwycięzca konkursu na identyfikację graficzną festiwalu - słowo "free" umieścił na górze, a dom poniżej. Jest mnóstwo osób na świecie, które tracą swój dom. Nasze filmy pokażą, jak sobie z tym radzą, pokażą też to, że nie jesteśmy sami - tłumaczy koordynatorka festiwalu. Pełny program AAFF z opisami filmów jest na stronie aaff.pl oraz ecs.gda.pl . Zobacz również: Na kobietę z dzieckiem w wózku przewróciło się drzewo

