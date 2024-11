Policja prowadzi postępowanie w sprawie ośmiorga dzieci, które trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku z objawami zatrucia chlorem. Wcześniej brały one udział w zajęciach pływackich na basenie hotelowym w Ustce.

zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Policjanci prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zdarzenia, do którego doszło na jednym z basenów w Ustce. Przesłuchane zostały pierwsze osoby. Mundurowi docierają do osób, które także mogły zostać poszkodowane - mówi Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Dzieci mają od 7 do 9 lat. Ich głównym objawem były duszności. Trafiły do szpitala w poniedziałek i we wtorek.

Jak przekazał RMF FM Marcin Prusak, rzecznik słupskiego szpitala, objawy nie nasilają się, a lekarze określają stan dzieci jako dobry. Spędzą kilka dni w szpitalu na leczeniu i obserwacji.

Basen w Ustce został zamknięty. Sanepid przeprowadza kontrole i sprawdza, czy to tam mogło dojść do zatrucia.

Po otrzymaniu we wtorek, 19 listopada, informacji z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku o podejrzeniu zatrucia chlorem trojga dzieci korzystających z lekcji pływania na basenie hotelowym w Ustce, tegoż samego dnia PPIS w Słupsku dokonał kontroli sanitarnej w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) oraz kontroli zaplecza pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni - przekazał Włodzimierz Sławny, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku.

W środę przeprowadzona została kontrola w zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach pracowników obsługujących infrastrukturę basenową. Jak dodał, stwierdzone nieprawidłowości omówiono z właścicielem hotelu.

Wyniki pobranych próbek powinny być znane jeszcze w tym tygodniu.

Po zakończeniu działań naprawczych przez kontrolowany podmiot i przedłożeniu pozytywnych wyników obiekt zostanie dopuszczony do ponownej działalności - dodaje Sławny.