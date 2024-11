W jednym z budynków mieszkalnych w Górkach w powiecie pajęczańskim (woj. łódzkie) znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Według wstępnych ustaleń przyczyną ich zgonu było zatrucie czadem.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Straż pożarna przyjęła zgłoszenie ok. godz. 6:30 we wtorek. Po wejściu do budynku strażacy odnaleźli ciała dwóch mężczyzn.

Jak zaznaczył rzecznik wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łódzkiem bryg. Jędrzej Pawlak, ich stan wykluczał podjęcie próby resuscytacji.

Ofiary to dwaj mężczyźni w wieku 55 i 39 lat. Wstępnie ustalono, że najbardziej prawdopodobną przyczyną ich śmierci było zaczadzenie, chociaż w pomieszczeniu nie potwierdzono już obecności tlenku węgla, jednak znajdował się w nim piecyk typu koza - przekazał PAP strażak.

Wyjaśnieniem okoliczności śmierci mężczyzn ma się zająć policja.