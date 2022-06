Kąpieliska i marina w Świnoujściu otrzymały Błękitną Flagę – wyróżnienie przyznawane za spełnianie najwyższych standardów m.in. w kategorii czystości wody i bezpieczeństwa.

Błękitną Flagę przyznano obu świnoujskim kąpieliskom morskim - plaża na wyspie Uznam otrzymała ją po raz siedemnasty, kąpielisko Warszów po raz trzeci. Czternasty raz Błękitna Flaga w tym roku zawiśnie też w świnoujskim Porcie Jachtowym im. J. Porębskiego.

Błękitna Flaga to wyróżnienie, symbol rozpoznawany na plażach i w portach jachtowych na całym świecie. Cieszymy się, że nasze działania w stałym podnoszeniu standardów naszych kąpielisk już od tylu lat są tak wysoko oceniane - powiedział prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.



Jak dodał "przyznanie tego wyróżnienia to także duża zasługa ludzi, którzy codziennie pracują na kąpieliskach: ratowników, służby sprzątające oraz pracowników obsługi mariny i za to im dziękuję".



Międzynarodowy projekt Błękitna Flaga powstał w 1987 r. Szerzy ideę czystego środowiska i rozsądnej turystyki.



Certyfikat Błękitnej Flagi co roku przyznawany jest plażom, przystaniom i kąpieliskom na całym świecie, które eksperci zasiadający w jury uznali za najczystsze i najbezpieczniejsze. Wyróżnienie obowiązuje tylko przez jeden sezon, co roku trzeba ponownie się o nie ubiegać i przechodzić rygorystyczne kontrole.



Na poziomie państwowym rekomendacji do przyznania Błękitnej Flagi udziela jury krajowe. Ostateczną decyzję o jej przyznaniu podejmuje jury międzynarodowe z siedzibą w Kopenhadze, składające się z przedstawicieli Światowej Organizacji Turystycznej (WTO), Programu Ochrony Środowiska ONZ (UNEP), Międzynarodowej Rady Przemysłu Morskiego (ICOMIA), Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego (ILS), Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego (EU), Europejskiej Unii na Rzecz Ochrony Wybrzeży (EUCC) oraz Fundacji na Rzecz Edukacji Ekologicznej (FEE).



Błękitna Flaga przyznawane jest nie tylko w Europie, ale również plażom m.in. w Republice Południowej Afryki, na Karaibach, w Maroku czy w Nowej Zelandii.



W 2022 r. wyróżniono Błękitnymi Flagami aż 5042 plaże, kąpieliska i przystanie z 48 krajów, z tego w Polsce 32 kąpieliska i 9 marin. Oficjalne rozpoczęcie sezonu letniego na świnoujskich plażach oraz uroczyste wciągnięcie flag na maszt odbędzie się 24 czerwca.