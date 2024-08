Wyłudził ponad milion złotych oszukując "na wnuczka" i "na policjanta". Mundurowi zatrzymali mężczyznę ze zorganizowanej grupy przestępczej, który próbował oszukać kolejne osoby na 1,5 mln zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Bielscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się oszustwami metodami "na wnuczka" i "na policjanta".



Jak informują policjanci z Bielska-Białej, mężczyzna działał w grupie oszustów, którzy wmawiali swoim ofiarom, głównie seniorom, że są policjantami lub członkami najbliższej rodziny. W ten sposób wyłudzili ponad 1 mln zł. Usiłowali też oszukać inne osoby na ponad 1,5 mln zł.

Mężczyzna został zatrzymany w jednym z miast województwa śląskiego. Usłyszał zarzuty oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące. Grozi mu 8 lat więzienia.

Organizacje przestępcze cały czas się rozwijają i wypróbowują nowe metody. Straty poniesione przez Polaków w ciągu ostatnich 2-3 lat szacuje się na około 80 mln złotych - mówi Konrad Rosiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Oszuści działający metodami "na wnuczka" i "na policjanta" to coraz cześciej osoby, które dzwonią do seniorów, znajdując się poza granicami kraju, co utrudnia ich schwytanie.