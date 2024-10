Jeden numer telefonu dla niemal wszystkich poradni. Od października pacjenci Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie mają do dyspozycji Centralną Rejestrację Telefoniczną. Dzwoniąc tam mogą zarejestrować się na wizytę w poradni specjalistycznej.

Celem uruchomienia Centralnej Rejestracji Telefonicznej jest ułatwienie pacjentom ambulatoryjnym komunikacji ze szpitalem. / Szpital Wojewódzki w Szczecinie /

Od 1 października pacjenci dzwoniący pod numer telefonu 91 500 0 500 będą mogli zarejestrować wizytę w niemal każdej poradni specjalistycznej Szpitala Wojewódzkiego, zarówno przy ul. Arkońskiej, jak i w Zdunowie.

Wyjątkiem będą dwie poradnie kardiologiczne działające przy ul. Arkońskiej i przy ul. Sokołowskiego. Tam rejestracja odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach, bez zmiany numerów telefonów.

Pacjenci pozostałych ponad trzydziestu poradni specjalistycznych funkcjonujących w strukturach SPWSZ obsługiwani będą przez konsultantów Centralnej Rejestracji Telefonicznej. Zadaniem konsultantów będzie odbieranie telefonów i obsługa zgłoszeń mailowych. Nie zmieni się sposób stacjonarnej rejestracji pacjentów, która odbywać się będzie przy tzw. "okienkach" - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala.

Przy okazji startu Centralnej Rejestracji Telefonicznej uruchomiona zostanie także możliwość rejestracji mailowej z wykorzystaniem adresu rejestracja@spwsz.szczecin.pl.

Pacjenci przesyłający niezbędne do umówienia wizyty dane, to jest imię i nazwisko, PESEL, kod skierowania, dane kontaktowe - w zależności od tego, czy rejestracja dotyczy porady pierwszorazowej, czy kolejnej, otrzymają wiadomość zwrotną z pierwszym wolnym terminem i potwierdzeniem umówienia wizyty. Łatwiej będzie także pacjentom odwołać poradę, na którą nie mogą przyjść. Prócz rezygnacji zgłaszanej osobiście i telefonicznie od wtorku będzie można w tej sprawie przesłać do szpitala wiadomość mailową - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski.

Adres skrzynki do odwoływania wizyt to rezygnacja@spwsz.szczecin.pl. Po otrzymaniu wiadomości konsultanci anulują wizytę, z której następnie będzie mógł skorzystać inny, czekający na swoją kolej pacjent.

Co ważne, zmiany nie obejmą pacjentów korzystających w poradniach SPWSZ z tzw. programów lekowych. Oni umawiają wizyty ze swoimi specjalistami tak, jak do tej pory. Gdyby jednak mieli z tym jakikolwiek kłopot, mogą po pomoc zwrócić się do Centralnej Rejestracji Telefonicznej.

Centralne Rejestracja Telefoniczna obejmuje swoim zasięgiem "tylko" poradnie specjalistyczne. Rejestracje do pracowni diagnostycznych (np. endoskopii, tomografii, rezonansu, USG, RTG itd.) w obu lokalizacjach działają na niezmienionych zasadach, choć w planach jest włączenie ich do Centralnej Rejestracji Telefonicznej.

W dniu rozpoczęcia pracy Centralnej Rejestracji Telefonicznej czyli 1 października, dotychczasowe numery rejestracji do poradni będą sukcesywnie wyłączane, zaś dzwoniący pod nie pacjenci usłyszą komunikat z prośbą o kontakt pod nowym numerem telefonu.

Numer 91 500 0 500 działać będzie od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.30. Celem jego uruchomienia jest ułatwienie pacjentom ambulatoryjnym komunikacji ze szpitalem.

W strukturach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie działa 37 poradni specjalistycznych, 28 przy ul. Arkońskiej i 9 w Zdunowie. W roku 2023 we wszystkich poradniach odbyło się ponad 200 tysięcy wizyt.