Dzisiaj około godz. 12 na przejściu granicznym w Kołbaskowie niemiecka policja przekaże polskim funkcjonariuszom Łukasza Ż., podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Mężczyzna zostanie wydany Polsce w ramach ekstradycji.

Łukasz Ż. jest podejrzany o spowodowanie niedzielnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej. / Policja / Shutterstock

Łukasz Ż. trafi do Polski na podstawie zgody niemieckiego sądu w ramach procedury ENA.

Z Lubeki do Warszawy

Niemieccy funkcjonariusze przewiozą Ż. z Lubeki - to w tym mieście zatrzymano go po ucieczce z Polski. Na przejściu w Kołbaskowie, najpewniej w budynkach należących do straży granicznej, przejmą go polscy policjanci.

Zdecydowano, że podejrzanego będą odbierać funkcjonariusze ze Szczecina. Następnie już w kraju przekażą go policjantom Komendy Stołecznej Policji, z wydziału konwojowego. Po mężczyznę wysłano policyjny furgon z przestrzenią dla zatrzymanych - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Następnie Łukasz Ż. trafi do policyjnej izby zatrzymań w Warszawie. Jutro ma zostać dostarczony do warszawskiej prokuratury i usłyszeć zarzuty, za które grozi 12 lat więzienia.

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej

Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie we wrześniu śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej.

Volkswagen arteon, za którego kierownicą siedział najprawdopodobniej Łukasz Ż., najechał na tył forda, który następnie uderzył w barierki energochłonne.

Fordem podróżowała czteroosobowa rodzina. W zderzeniu zginął 37-letni mężczyzna, pasażer tego auta. Do szpitala trafiły trzy osoby z niego: kierująca 37-letnia kobieta i dzieci w wieku czterech i ośmiu lat. Do szpitala przewieziono także kobietę z volkswagena.

Jadący tym samochodem trzej mężczyźni byli pijani. 22-latek miał we krwi ponad 2 promile alkoholu, 27-latek i 28-latek po ponad 1 promilu. Czwarty mężczyzna, który miał kierować volkswagenem arteonem, uciekł z miejsca zdarzenia - to właśnie Łukasz Ż., którego zatrzymano w Lubece w Niemczech.

Mikołaj N., Damian J. i Maciej O. zostali zatrzymani na miejscu wypadku.

Kim jest Łukasz Ż.?

Łukasz Ż. był wielokrotnie karany za jazdę pod wpływem alkoholu, kilkakrotnie za jazdę bez uprawnień, za oszustwa i posiadanie narkotyków. W ubiegłym roku sąd zakazał mu prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych.

Odsiedział 11 miesięcy (od 2 października 2021 r. do 27 sierpnia 2022 r.).

Oznacza to, że zagrożenie ustawowe w związku z potwierdzeniem działania sprawcy w warunkach powrotu do przestępstwa, tzw. recydywy, może ulec zwiększeniu w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę - wyjaśnia rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.