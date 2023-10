Kupienie szczepionki donosowej przeciwko grypie graniczy z cudem. Dziś preparat, który od niedawna dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny, w piątek rano dostępny był w 5, a w południe w zaledwie dwóch aptekach w całym kraju. Lekarze i farmaceuci radzą szczepić preparatami, które są dostępne.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z informacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wynika, że w hurtowniach brakuje odpowiedniej ilości preparatów, by zaopatrzyć wszystkie chętnie apteki.

Szczepionki donosowe są bezbolesne i bardziej komfortowe dla dzieci. To sytuacja niesłychana, że w przededniu rozpoczęcia sezonu grypowego, rodzice chętni do zakupu szczepionek donosowych dla dzieci, biegają bezskutecznie z apteki do apteki - mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Szczepionka w postaci podawanego do nosa aerozolu od września trafiła na listę bezpłatnych leków, podobnie jak preparaty w zastrzykach dostępna jest nieodpłatnie dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. To zwiększyło zainteresowanie pacjentów.

Tymczasem na polski rynek trafiła niedostateczna ilość szczepionki.

W poprzednich sezonach grypowych ta szczepionka nigdy nie była bardzo powszechna. Istotna była bariera cenowa, bo bez refundacji szczepionka kosztuje około 100 złotych. To sprawiło, że nigdy nie była ona tak chętnie kupowana przez rodziców dla dzieci. W ten sposób, na podstawie szacunków opartych na danych z minionych sezonów, na polski rynek trafiło za mało leku - mówi Wojciech Chmielak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Szczecinie.

Obecnie, dzięki możliwości uzyskania szczepionki donosowej bezpłatnie, bariera cenowa, która mogła zniechęcać do szczepień w poprzednich sezonach, zniknęła. To oznacza, że zainteresowanie szczepieniem będzie (niestety w tym sezonie) dodatkowo wpływać na trudności w uzyskaniu szczepionek - dodaje Wojciech Chmielak.

Lekarze i farmaceuci radzą też, by nie czekać aż szczepionka donosowa pojawi się w aptekach i by dzieci szczepić tym preparatem, który jest po prostu dostępny. Zwłaszcza, że szykują się zmiany na liście wybranych bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży. Od listopada z wykazu zniknąć ma szczepionka przeciwko grypie dla dzieci podawana donosowo jako aerozol. Producent szczepionki nie złożył do Ministerstwa Zdrowia wniosku o kontynuację refundacji. Bezpłatna pozostanie szczepionka w zastrzyku.