​Abonament miesięczny dla szczecińskich firm bez ograniczeń, wydłużony czas płatnego parkowania na Starym Mieście i parking pod Trasą Zamkową dostępny dla posiadaczy karty Stare Miasto - od dziś weszły w życie przegłosowane w marcu przez szczecińskich radnych trzy nowelizacje uchwał dotyczących płatnego parkowania.

Od dziś wchodzą w życie zmiany w szczecińskiej strefie płatnego parkowania. / NiOL Szczecin /

Najważniejsza ze zmian dotyczy abonamentów miesięcznych dla firm z siedzibą w Szczecinie. Do tej pory miały prawo do zakupu abonamentu miesięcznego tylko na jeden pojazd. Uchwała zmieniająca uchwałę o SPP zniosła to ograniczenie. Szczecińskie firmy czy instytucje będą mogły kupować abonament miesięczny dla dowolnej liczby pojazdów.

Weszły w życie drobne korekty podstref, które decydują o wielkości opłaty. Ulica Unisławy od Wielkopolskiej do Felczaka oraz Narutowicza od al. Piastów do Potulickiej są od dziś w tańszej podstrefie B. Do tej pory parkowanie było tam droższe.

Podstrefa B obejmuje od dziś ulice Legionów Dąbrowskiego od Alei Bohaterów Warszawy do ul. Przecznica oraz Swarożyca od Parkowej do ul. Szarotki.

Zmiany w Strefie Zamieszkania Stare Miasto

Ważna zmiana nastąpiła w Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Od dziś parkowanie jest tam płatne od 8.00 do 22.00 przez wszystkie dni tygodnia. Do tej pory po 17 i w weekendy postój był darmowy.

Strefa Zamieszkania, gdzie nie obowiązują abonamenty poszerzyła się o trzy ulice: Panieńską, Księcia Mściwoja II oraz fragment ulicy Kuśnierskiej pomiędzy Grodzką i Panieńską. Do tej pory była tam "zwykła" strefa płatnego parkowania.

Mieszkańcy obszaru są uprawnieni do zakupu Karty Stare Miasto, która daje im możliwość parkowania w całej Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Koszt Karty Stare Miasto to 180 zł za 6 miesięcy, lub 360 zł opłaty rocznej.

Trzecia zmiana zwalnia posiadaczy Karty Stare Miasto z płacenia za postój na płatnym parkingu niestrzeżonym pod Trasą Zamkową.