Do urzędu po paszport można teraz także ze zwierzętami. Urząd Wojewódzki w Szczecinie otwiera się na posiadaczy zwierząt. Kto musi załatwić sprawy paszportowe, a nie ma co zrobić z pupilem, może przyjść razem z nim.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim mile widziane są teraz także zwierzęta.

Nasz urząd jest przyjazny dla zwierząt. Jeśli ktoś ma do załatwienia ważną sprawę, a nie chce zostawiać pupila samego w domu, może zabrać go ze sobą. Należy pamiętać przy tym o smyczy i innych środkach bezpieczeństwa, by nie przeszkadzał pracownikom i innym klientom - mówi zachodniopomorski wojewoda Adam Rudawski.

Jak przyznaje, spotkał już kilka osób z psami, które pozytywnie oceniły ten pomysł. Na przyjście z kotem nie zdecydował się jeszcze nikt.

Luty to miesiąc, w którym statystycznie można najłatwiej złożyć wniosek o paszport, bo kolejki w tym czasie są w urzędach najkrótsze. Sprawy paszportowe w ZUW w Szczecinie możemy załatwić od ręki bez wcześniejszego umawiania się - wystarczy przyjść i pobrać numerek przy informacji znajdującej się w holu głównym.

Za paszport możemy zapłacić w znajdującej się w urzędzie kasie kartą lub gotówką. Do wyrobienia paszportu musimy mieć ze sobą zdjęcie, ważny paszport, a jeśli go nie mamy, to ważny dowód osobisty oraz dokument potwierdzający nasze prawo do zniżek w opłatach.

Na miejscu nie wypełniamy żadnego wniosku - wszystkie dane podajemy urzędnikowi w punkcie paszportowym.