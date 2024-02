Sobota, 3 lutego

Jak podał IMGW, w sobotę województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie będzie duże, a okresami mogą występować większe przejaśnienia. "Miejscami, szczególnie na zachodzie obszaru, słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, we wschodniej części wybrzeża okresami silny, zachodni" - poinformował Instytut. Dodał, że porywy wiatru wyniosą do 65 km/h, nad morzem od 75 km/h do 85 km/h.

W Warmińsko-Mazurskiem i Podlaskiem zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6 do 9 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny - w porywach do 65 km/h na wschodzie oraz do 80 km/h na zachodzie regionu, zachodni.

Synoptycy przekazali, że w województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, a miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.

Mieszkańców Mazowsza, Lubelszczyzny i woj. łódzkiego czeka zachmurzenie duże, a na północy większe przejaśnienia. "Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 8 st. C do 10 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jeśli chodzi o prognozę pogody dla województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, to można się tam spodziewać zachmurzenia dużego, a na wschodzie regionu wystąpią większe przejaśnienia. IMGW podał, że miejscami będą opady deszczu, a wysoko w Sudetach i Beskidach - deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południu województwa śląskiego prognozowana suma opadów około 15 mm, a wysoko w Beskidach nastąpi przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 do 11 stopni Celsjusza. Na szczytach Beskidów - od 0 do 3 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 65 km/h, zachodni. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 120 km/h, wysoko w Beskidach do 85 km/h. Wysoko w górach wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

W Małopolsce, Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu zachmurzenie będzie duże. Wystąpią opady deszczu, a w górach opady śniegu. W Beskidzie Sądeckim i Niskim rano możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. "Temperatura maksymalna od 6 st. C do 8 stopni C, w rejonach podgórskich od 3 do 6 stopni, wysoko w Beskidach od -1 3 st. C, na szczytach Tatr około -3 stopnie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni" - poinformował IMGW.

Niedziela, 4 lutego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że w niedzielę Polska znajdzie się pomiędzy niżem z ośrodkiem nad północną Skandynawią a wyżem znad Europy Zachodniej - na południu kraju zaznaczy się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego.

W województwach zachodniopomorksim i pomorskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu również z rozpogodzeniami. "Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na pojezierzach do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem również silny, w porywach do 80 km/h, zachodni" - poinformował IMGW.

Mieszkańców Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego czeka zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie obszaru również z rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią opady deszczu, a pod koniec dnia na krańcach północno-wschodnich także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 do 5 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.

Jeśli chodzi o prognozę pogody dla województw wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego, to można się tam spodziewać zachmurzenia dużego, po południu będą większe przejaśnienia. Miejscami, głównie na południu i wschodzie regionu, opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 stopni na wschodzie do 11 st. C na zachodzie obszaru. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 60 km/h, zachodni.

Na Mazowszu, w Lubelskiem i w Łódzkiem wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu na zachodzie również rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, głównie na południu Mazowsza, Ziemi Łódzkiej oraz Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna od 5 stopni na wschodzie i północnym wschodzie do 9 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 60 km/h, zachodni.

Mieszkańcy Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląskiego mogą spodziewać się zachmurzenia dużego, a na wschodzie regionu większego przejaśnienia. "Miejscami wystąpią opady deszczu, wysoko w Sudetach i Beskidach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 7 do 9 stopni Celsjusza, wysoko w Sudetach i Beskidach od 0 do 2 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 65 km/h, zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 140 km/h, tam też wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne" - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego synoptycy przewidują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady deszczu, a na obszarach podgórskich można spodziewać się deszczu ze śniegiem, w górach okresami śniegu. "Temperatura maksymalna od 7 do 10 stopni Celsjusza, na obszarach podgórskich od 4 do 7 stopni, wysoko w Tatrach - około 0 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 65 km/h, zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 100 km/h, możliwe zamiecie i zawieje śnieżne" - podał IMGW.