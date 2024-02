"Polska i Dania to kraje połączone przez morze i wiatr. Chcemy współpracować w rozwijaniu potencjału leżącego w morskiej energetyce wiatrowej. Mam nadzieję, że ta współpraca wesprze Polskę w odchodzeniu od paliw kopalnych" - mówił w Szczecinie król Danii Fryderyk X.

Król Fryderyk X / Marcin Bielecki / PAP

Król Danii przebywa z wizytą w Polsce o środy. W Warszawie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, z marszałkami: Sejmu Szymonem Hołownią oraz Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

W czwartek Fryderyk X przybył do Szczecina, gdzie wieczorem wziął udział w uroczystości w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Monarcha został powitany przez prezydenta miasta Piotra Krzystka. Odbyła się też uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego konsulowi honorowemu Królestwa Danii Andrzejowi Preissowi.



W swoim wystąpienia król Danii podkreślał, że jego celem jest zacieśnianie polsko-duńskiej współpracy, zwłaszcza w sektorze energetyki wiatrowej i zwłaszcza w regionie Pomorza Zachodniego.



Jak zauważył, Polskę i Danię łączy granica morska na Bałtyku, a samo Morze Bałtyckie to kwestia, która "łączy oba kraje w wielu obszarach". Król zwracał uwagę na wyzwania stojące przed całym światem, związane ze zmianami klimatu i koniecznością odchodzenia od energetyki opartej na surowcach kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Przypomniał, że w obszarze energetyki Polska i Dania z sukcesami współpracowały już przy budowie gazociągu Baltic Pipe, a obecnie rozwijają współpracę w obszarze morskich (offshore) elektrowni wiatrowych.



Fryderyk X wyraził nadzieję, że polskie i duńskie firmy będą dalej skupiać się na OZE, co m.in. pozwoli wesprzeć Polskę w osiągnięciu celu odejścia od paliw kopalnych w przewidywalnej przyszłości. Jako państwo chcemy współpracować w wykorzystaniu tego olbrzymiego potencjału przemysłu wiatrowego, jaki posiada Pomorze Zachodnie - zadeklarował, określając Polską i Danię jako państwa "połączone morzem i wiatrem".



Prezydent Szczecina podkreślał znaczenie miasta dla współpracy gospodarczej Polski z krajami skandynawskimi. Przypomniał w tym kontekście organizowane co roku w Szczecinie Dni Skandynawskie, w które angażują się skandynawskie firmy i instytucje państwowe. Jak mówił, dotychczasowa współpraca przyniosła miliony euro zainwestowanych w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim.



Krzystek wskazał, że obecnie skandynawskie firmy zatrudniają ok. 20 tys. osób w woj. zachodniopomorskim, a w samym Szczecinie działa ok. 100 firm z duńskim kapitałem. Wyraził nadzieję, m.in. dzięki dotychczasowej współpracy Szczecin będzie mógł stać się "offshorową stolicą Polski", przy udziale duńskich firm z sektora. Mówił też o znaczeniu współpracy w zakresie technologii, przypomniał też, że Szczecin to największe centrum akademickie w regionie.



W piątek król Danii odwiedzi fabrykę turbin Vestas Offshore w Szczecinie, gdzie w jego obecności wmurowany zostanie kamień węgielny pod budowę fabryki gondoli dla morskich turbin wiatrowych. Fryderyk X weźmie także udział w konferencji "Wind, Waves and Wires", podczas której podpisane zostanie porozumienie o współpracy pomiędzy portami w Szczecinie i Świnoujściu oraz Esbjerg.



Król Danii spotka się też z wojewodą zachodniopomorskim Adamem Rudawskim, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem i prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem.



Monarcha złoży też wizytę w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim NATO.