Od soboty 26 października rusza tegoroczna Akcja Znicz. To oznacza nadchodzące zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, którzy chcą dostać się na cmentarze. W Szczecinie pierwsze ułatwienia już w weekend poprzedzających Wszystkich Świętych.

Rusza tegoroczna Akcja Znicz. / Aneta Łuczkowska / RMF FM - reporter

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zapowiada, że komunikacja miejska w czasie listopadowego święta będzie maksymalnie wzmocniona.

Na trasach pojawią się dodatkowe pojazdy komunikacji miejskiej, nowe linie i około 160 pracowników ZDiTM, którzy zadbają o bezpieczeństwo mieszkańców podróżujących na cmentarze - mówi Kacper Reszczyński, rzecznik ZDiTM.

W sobotę 26 października zmiany pojawią się w rozkładach jazdy autobusów dojeżdżających w rejon Cmentarza Centralnego. Linia 53 (Stocznia Szczecińska - Pomorzany Dobrzyńska) kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 10 minut. Linia 61 (SKM Podjuchy - SKM Dworzec Główny Owocowa) będzie jeździć co 20 minut, linia 67 (Ludowa/Stocznia Szczecińska - Karola Miarki) co 7-8 minut.

Już w sobotę pojawią się dodatkowe linie autobusowe D53 (Ludowa - Dworska), D60 (Stocznia Szczecińska - Dworska - Cukrowa) i D62 (Plac Kościuszki - Mieszka I - Krakowska - Bronowicka - Cmentarz Zachodni, powrót ulicami Smoleńskiej i Cukrową), kursujące co 20 minut. Linia D07 (Police Wyszyńskiego Polana - Przęsocin - Obotrycka - Przyjaciół Żołnierza - Wszystkich Świętych - Majdańskiego - Traugutta - Poniatowskiego - Karola Miarki) kursować będzie z częstotliwością 25-30 minut.

Pierwszy etap zmiany organizacji ruchu wprowadzony będzie od soboty. / Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie /

W niedzielę przybędzie jeszcze linia dodatkowa D97 (Turkusowa - Walecznych - Mączna - Kolorowych Domów - Handlowa - Przelotowa - Jasna - Gryfińska - Gierczak - Goleniowska - Dąbie Osiedle,) kursująca w godz. 9-18 co pół godziny. Częściej kursować będą tramwaje linii 10, a dodatkowo zostanie uruchomiona linia D15 (Dworzec Niebuszewo - Gumieńce), kursująca według specjalnego rozkładu jazdy co 20 minut.

Po weekendzie, specjalny rozkład jazdy dotyczyć będzie tylko autobusów linii 67 (Stocznia Szczecińska - Karola Miarki), które w godzinach szczytu będą kursować częściej. Kolejnych zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej można spodziewać się w piątek i sobotę 1 i 2 listopada.

We wtorek 29 października przy ulicy Ku Słońcu pojawią się punkty handlowe. / Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie /

W sobotę 26 października wprowadzony będzie pierwszy etap zmienionej organizacji ruchu wokół Cmentarza Centralnego. Zmian można spodziewać się już od 6 rano. Ulice Karola Miarki i Piękna będą od sobotniego poranka jednokierunkowe. Zniknie możliwość przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie ul. Ku Słońcu na wysokości Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki. Na ulicy Mieszka I na wysokości Cmentarza Centralnego zasłonięte zostaną znaki ograniczenia prędkości do 70 km/h, a to oznacza, że można tam będzie jechać maksymalnie 50 km/h.

We wtorek 29 października przy ulicy Ku Słońcu pojawią się punkty handlowe. W godzinach 17:00-06:30 oraz w godz. 12:00-14:00 na prawym pasie jezdni przylegającej do muru Cmentarza Centralnego będą mogły zatrzymywać się samochody zaopatrujące stoiska.

ZDiTM przygotował siedem punktów informacyjnych, w których mieszkańcy dowiedzą się o zmianach w komunikacji. Można je będzie znaleźć przy czterech bramach Cmentarza Centralnego, a ponadto na pl. Kościuszki i pętlach na Ludowej i Gumieńcach. Z kolei kasy biletowe zlokalizowane będą przy I, II, III i IV bramie Cmentarza Centralnego. Będą czynne od godz. 9:00 do godz. 17:00. Ponadto w sobotę 2 listopada czynna będzie kasa biletowa ZDiTM na Turzynie od godz. 9:00 do godz. 19:00.