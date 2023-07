Z urazem głowy trafił do szpitala 52-latek z Wielkopolski, który podczas urlopu w Sarbinowie zwrócił uwagę organizatorowi gry w "trzy kubki". Doszło do awantury, podczas której mężczyzna wyciągnął broń śrutową i strzelił do turysty.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Nielegalna gra odbywała się na głównej ulicy Sarbinowa. Wielkopolanin wdał się w dyskusję z jej organizatorami i jak relacjonują policjanci, powiedział, że to oszustwo. Wtedy jeden z mężczyzn wyjął broń śrutową i strzelił do turysty. 52-latek z urazem głowy został przewieziony do szpitala w Koszalinie. Świadkiem tej sytuacji był policjant przebywający z rodziną na urlopie nad morzem. Opisał sprawcę, który niedługo po zdarzeniu został zatrzymany. To 21-latek. Mężczyzna usłyszał zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował o objęciu podejrzanego policyjnym dozorem. Policjanci po raz kolejny przestrzegają, że organizatorzy gry w "trzy kubki" wykorzystuje naszą chęć łatwej wygranej. Z reguły w proceder ten zaangażowana jest cała grupa. Jedna osoba zaprasza przechodniów do obstawiania, w którym z trzech kubków znajduje się piłeczka. Reszta tworzy tłum wykazujący zainteresowanie i głośno kibicujący graczom, którzy angażują swoje pieniądze. Gra zazwyczaj kończy się przegraną przechodnia albo wygraną osoby podstawionej przez organizatora. Zobacz również: Turysta zaatakował w Sarbinowie ratowników WOPR

