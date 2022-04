30-letni obywatel Azerbejdżanu został zatrzymany przez funkcjonariuszy szczecińskiej drogówki. Kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość. Podczas interwencji okazał policjantom fałszywe prawo jazdy.

Zdjęcie ilustracyjne / KMP w Szczecinie / Materiały prasowe

Policjanci kontrolę prędkości prowadzili we wtorek wieczorem na jednej z głównych ulic w Szczecinie. Podczas rutynowych działań zatrzymali kierującego samochodem marki Renault, który przekroczył prędkość w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

W trakcie legitymowania kierowcy, 30-letni obywatel Azerbejdżanu okazał prawo jazdy, które wzbudziło podejrzenie policjantów. Dokument posiadał nieczytelny mikrodruk na awersie dokumentu. Mężczyzna na pytania funkcjonariuszy dotyczące okazanego dokumentu przyznał się, że kupił to prawo jazdy i nigdy nie podchodził do egzaminu. Nigdy nie miał uprawnień do kierowania pojazdami.

Policjanci zatrzymali mu "prawo jazdy" za pokwitowaniem, a "pseudokierowca" za swoje postępowanie odpowie teraz przed sądem.