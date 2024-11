Skrzydło jednego z wiatraków zapaliło się na farmie wiatrowej w okolicach Sulechówka w gminie Malechowo w Zachodniopomorskiem. Jak poinformowała PSP, urządzenie zostało zatrzymane, strażacy zabezpieczyli okolicę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Strażacy w sobotę otrzymali zgłoszenie o zapaleniu się skrzydła wiatraka w okolicy miejscowości Sulechówko (gm. Malechowo, pow. sławieński), przy drodze na Witosław.



Rzecznik PSP w Sławnie Mariusz Sieciński wyjaśnił, że na miejsce wysłano wóz z kilkudziesięciometrową drabiną, ale ostatecznie samochód nie pojechał na akcję, ponieważ wiatrak ma ok. 100 m i drabina nie byłaby tam użyteczna.



Kiedy strażacy przybyli na miejsce, skrzydło się kręciło. Na miejsce została wezwana firma serwisująca - przekazał Sieciński.



Rzecznik komendy wojewódzkiej PSP asp. Dariusz Schacht w krótkim komunikacie do mediów potwierdził, że "działania straży ograniczają się tylko do zabezpieczenia miejsca zdarzenia".



Wiatrak, który się zapalił, to część farmy Potęgowo, podprojekt Sulechówko. W okolicach tej wsi kilka lat temu zbudowano 29 turbin o wysokości słupa nośnego 98,3 m, średnicy śmigieł 120 m i mocy 2,75 MW każda. W pobliżu znajduje się kolejnych 7 wiatraków FW Potęgowo, podprojekt Bartolino.