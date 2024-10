To produkt w Polsce skrajnie niszowy, ale mający wiele zalet. Ma mało tłuszczu, a dużo substancji poprawiających odporność, a nawet pomagających w walce z nowotworami. Mowa o mleku klaczy. Jego zalety badają i próbują wykorzystać pracownice naukowe Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Z mleka klaczy robią jogurty, a ostatnio nawet... lody.

Naukowczynie z ZUT robią lody z mleka klaczy. / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny /

Mleko klaczy różni się w smaku od krowiego czy koziego. Zawiera bardzo mało tłuszczu, ale dużo laktozy - cukru występującego naturalnie w mleku. Jest lekko wodniste, słodkie, z lekkim kokosowym posmakiem.

Gdy tylko nadarza się okazja, częstujemy naszych studentów, żeby spróbowali jakie to wrażenie smakowe. Lepiej jednak degustować produkt z danego mleka, a dopiero potem powiedzieć odbiorcy, z czego to było wykonane. Inaczej robi się bariera, żeby tego mleka spróbować - mówi prof. Anna Mituniewicz-Małek. Jak przyznaje, ona już do różnicy w smaku się przyzwyczaiła.

Jak powstały wyjątkowe lody?

Lody powstały z mleka klaczy z domieszką "krowiej" śmietanki. / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny /

Do używania mleka klaczy szersze grono odbiorców przekonać mają lody. W smaku są klasycznie śmietankowe.

W ich składzie, oprócz śmietanki i cukru znajdziemy przede wszystkim mleko klaczy poddane fermentacji z udziałem bakterii jogurtowych lub szczepów bakterii probiotycznych Lacticaseibacillus rhamnosus oraz Lactiplantibacillus plantarum, a także inulinę - składnik o walorach prebiotycznych, pozytywnie wpływający na florę bakteryjną jelit - mów dr inż. Katarzyna Szkolnicka.

Mleko klaczy jest znacznie zdrowsze od krowiego. Jego składniki mają działanie antybakteryjne i przeciwwirusowe, które przetrwają nawet niskie temperatury zamrażarki.

Do nowego przysmaku naukowczynie ZUT dodały śmietankę. Mleko klaczy jest z natury ubogie w tłuszcz, a składnik ten jest konieczny, aby uzyskać desery o odpowiednich walorach smakowych.

Lody mają biało-kremową barwę, gdyż mleko klaczy jest bielsze od krowiego, miękką i kremową konsystencję oraz przyjemny, śmietankowy, delikatnie kwaskowy smak, charakterystyczny dla lodów na bazie jogurtu. Występują tylko w jednym, swoim naturalnym, "śmietankowym" smaku, który w razie potrzeby można wzbogacić łączeniem z owocami, polewami i innymi dodatkami.

Jakie zalety ma mleko klaczy?

Mleko klaczy tradycyjnie spożywane jest w krajach Azji Środkowej, obecnie zyskuje popularność w Europie oraz USA. Pod względem składu jest ono znacznie bardziej zbliżone do mleka kobiecego niż mleko krowie. Ponadto zawiera związki o działaniu antybakteryjnym, niezbędne kwasy tłuszczowe oraz witaminy.

Białka mleka klaczy są dużo mniej alergizujące niż białka mleka krowiego. Mleko klaczy jest stosowane w żywieniu dzieci uczulonych na mleko krowie oraz polecane osobom chcącym poprawić swój stan zdrowia. Udowodniono, że surowiec ten stymuluje układ odpornościowy oraz wspomaga leczenie lub pozwala zapobiegać chorobom układu oddechowego oraz pokarmowego. Lody jogurtowe są mniej kaloryczne od tradycyjnych.

To jednak nie najlepszy wybór dla osób z nietolerancją laktozy. Tej w mleku klaczy jest 3 razy więcej niż w krowim.