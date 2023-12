3 grudnia 2023 roku przypada setna rocznica urodzin Adama Słodowego. Znany Pan Złota Rączka przyszedł na świat w Czarnkowie na północy Wielkopolski. W RMF FM przypominamy postać twórcy programu „Zrób to sam” oraz pokazujemy pamiątki po znanym majsterkowiczu.

Popularyzator majsterkowania Adam Słodowy podczas gali TVP / Ireneusz Sobieszczuk / PAP

Adam Słodowy urodził się 3 grudnia 1923 roku w kamienicy przy ul. Łąkowej. Jego ojciec był urzędnikiem. Po pięciu latach Słodowy przeprowadził się do wybudowanego niedaleko domu. Dziś wspominany jest jako Pan Złota Rączka, najbardziej znany majsterkowicz w Polsce.

W latach 1959-1984 był twórcą programu telewizyjnego pt. "Zrób to sam", w którym pokazywał jak w domowych warunkach zrobić coś z niczego. Program cieszył się ogromną popularnością wśród dzieci oraz dorosłych. Adam Słodowy wykonywał zabawki oraz urządzenia z drewna, metalu oraz papieru. Był też autorem scenariusza do bajki "Pomysłowy Dobromir" oraz napisał kilkadziesiąt książek o majsterkowaniu. Większość życia spędził w Warszawie. Po śmierci w 2019 roku pamiątki po nim udało się sprowadzić do Czarnkowa, gdzie powstała sala im. Adama Słodowego.

Narzędzia majsterkowicza w miejscowej szkole

Pamiątki po Adamie Słodowym, wśród których znajdują się jego narzędzia, wynalazki oraz przedmioty codziennego użytku, można zobaczyć w poświęconej mu sali Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnkowie. W kilku gablotach znajdują się takie narzędzia jak młotki, śrubokręty, klucze, ale też wykonane ręcznie zabawki czy popularna strzałeczka, z której korzystał podczas nagrywania swoich programów.

To jest najcenniejszy i najbardziej pożądany artefakt po Adamie Słodowym - mówi Andrzej Piechota, pomysłodawca miejsca poświęconego Panu Złotej Rączce. Mieliśmy pewne trudności w pozyskaniu jej, ale na szczęście się udało.

To Andrzej Piechota wpadł na pomysł upamiętnienia sławnego czarnkowianina. Wszystkie narzędzia udało się pozyskać po pogrzebie Adama Słodowego. Nawiązałem wtedy kontakt z jego żoną, która zgodziła się przekazać nam narzędzia i pamiątki. To jedyne takie miejsce w Polsce - mówi Piechota.

Szkoła dba, by uczniowie sami tworzyli

W wycieczce po Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie towarzyszy nam jej dyrektor, Krzysztof Maćkowiak. Uczniowie co roku biorą udział w konkursie na najciekawszy wynalazek - tłumaczy. To jest konkurs dla uczniów, ale zachęcamy, by rodzice trochę im pomagali, by te prace powstawały wspólnie. Każdego roku organizujemy taki konkurs i mamy już pokaźną kolekcję, np. zegary słoneczne, karmniki, makietę instalacji fotowoltaicznej, czy automat do gry w wyścigi - wylicza Maćkowiak.

Ostatnia praca została przygotowana przez ucznia klasy szóstej i podbiła serca nauczycieli i dyrekcji. To automat przypominający grę w wyścigi, ale w wersji analogowej.

Sala, w której znajdują się pamiątki po Adamie Słodowym na co dzień pełni funkcję klasy od zajęć technicznych. Chcemy, by te wszystkie przedmioty przypominały o osobie Adama Słodowego. Zależy nam, by te umiejętności manualne nie zanikały - wyjaśnia dyrektor szkoły.

Tablica pamiątkowa w setną rocznicę. Będzie też ławeczka

Na ścianie kamienicy przy ul. Łąkowej, gdzie urodził się Adam Słodowy pod koniec listopada odsłonięto pamiątkową tablicę. Zależy nam, by pamięć o Adamie Słodowym była wiecznie żywa. Niektórzy dalej nie zdają sobie sprawy, że on pochodził właśnie stąd - mówi z zaciekawieniem Andrzej Piechota.

Na ścianie kamienicy w Czarnkowie pojawiła się pamiątkowa tablica / Beniamin Piłat / RMF FM

Na ścianie kamienicy w Czarnkowie pojawiła się pamiątkowa tablica / Beniamin Piłat / RMF FM

W przyszłym roku w centrum Czarnkowa ma stanąć ławeczka z rzeźbą przedstawiającą Adama Słodowego. To kolejna inicjatywa mieszkańców, chcących upamiętnić postać popularnego majsterkowicza.