To miała być być standardowa kontrola trzeźwości. Tym razem jeden z kierujących zatrzymanych rutynowo przez szczecińską drogówkę okazał się poszukiwany do odbycia kary, był pod wpływem narkotyków i nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Teraz będzie tłumaczył się w sądzie.

