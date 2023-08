Był poszukiwany przez policję i prowadził samochód, będąc pod wpływem amfetaminy. Został zatrzymany przez mundurowych po tym, gdy przejechał dwukrotnie na czerwonym świetle.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do policyjnej interwencji doszło w Szczecinie. Mundurowi, którzy patrolowali centrum miasta, zauważyli samochód osobowy alfa romeo, który "jechał bardzo dynamicznie, a ponadto dwukrotnie przejechał na czerwonym świetle".

Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej. "Kierowcą był 29-latek, który po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazał się być osobą poszukiwaną przez Niemcy do ustalenia miejsca pobytu" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Mężczyzna zachowywał się agresywne, był pobudzony i nie wykonywał poleceń mundurowych. "To wzbudziło podejrzenia policjantów, że 29-latek może być pod wpływem środków odurzających" - przekazała szczecińska policja.

Badanie potwierdziło obecność amfetaminy w organizmie 28-latka. Mężczyzna został zatrzymany.