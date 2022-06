Kolekcję 225 pocztówek i 21 fotografii zakupiło Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Zbiór prezentuje m.in. miejscowości powiatu stargardzkiego oraz powiatów ościennych, a także kościoły, dworki i pałace.

Kolekcja 227 pocztówek prezentowana w siedzibie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie / Marcin Bielecki / PAP

Miejscowości, które znajdują się na tych pocztówkach, obecnie wchodzą w skład innych powiatów np. choszczeńskiego czy pyrzyckiego, ale są też miejscowości, które obecnie nie istnieją, ponieważ zostały zniszczone podczas II wojny światowej - mówiła w rozmowie z PAP dr Monika Ogiewa-Sejnota z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.

Ile miejscowości zostało uwiecznionych na pocztówkach?

Kolekcja zawiera 225 pocztówek i 21 fotografii wykonanych w okresie od lat 90. XIX w. do pierwszych lat 40. XX w. Przedstawiają one łącznie 37 miejscowości.

Mamy np. widoki pałaców, które nie istnieją, wnętrz pałaców. To takie rzeczy, których do tej pory nie mieliśmy, które nie były nigdzie wcześniej prezentowane. Jest to niezwykle cenny nabytek naszego muzeum - dodała dr Monika Ogiewa-Sejnota.

W kolekcji znajduje się m.in. widokówka przedstawiająca wnętrze pałacu w Wierzchlądzie, czy pocztówka przedstawiająca drużynę piłkarską.

Od kogo kupiono pocztówki?

Cenne są na pewno pocztówki, które pokazują przede wszystkim ludzi - nie tylko budynki - to, jak kiedyś się ubierali w danym okresie - powiedział kustosz Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie Piotr Tarnawski.

Całość została zakupiona od prywatnego kolekcjonera, gromadzącego wspomnianą ikonografię przez wiele lat. Kolekcja jest obecnie katalogowana i opisywana.