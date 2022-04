Plaża na Wyspie Grodzkiej otwiera się w majówkę. Od najbliższej soboty w Szczecinie znów zacznie działać Miejska Strefa Letnia. Będą koncerty, leżaki na piasku i bar plażowy.

W majówkę sezon inauguruje Miejska Strefa Letnia na Wyspie Grodzkiej. / Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia /

Startuje Miejska Strefa Letnia na Wyspie Grodzkiej. Już w sobotę, 30 kwietnia, ponownie otworzy się dla odwiedzających. Będzie działać przez cały sezon.

Plaża na Wyspie Grodzkiej to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w sezonie letnim. Pojawią się tam leżaczki, meble, otworzy się bar. Mieszkańcy i turyści będą mogli odpoczywać na nadmorskim piasku w centrum miasta.

Miejska Strefa Letnia będzie funkcjonować do końca września, od niedzieli do czwartku w g. 10.00-22.00, w piątki i soboty od 10.00 do 24.00. W okresie wakacji nie zabraknie koncertów, animacji oraz dodatkowych wydarzeń.