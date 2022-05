Szczecińscy kierowcy muszą być czujni. Od środy zmieni się organizacja ruchu na modernizowanej ulicy Modrej i Koralowej. Wykonawca rozpocznie kolejny etap robót a to oznacza utrudnienia w ruchu. Z kolei odcinek od ulicy Wroniej do ulicy Szerokiej zostanie udostępniony dla kierowców.

/ Shutterstock

Od środy na odcinku od posesji nr 77 przy ulicy Modrej do ulicy Nowowiejskiej, wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów. Właściciele posesji, którzy zostaną odcięci od dostępu do drogi publicznej, będą mogli otrzymać od wykonawcy robót przepustki umożliwiające dojazd do domów.

Zamkniętym odcinkiem będą mogły przejechać pojazdy komunikacji miejskiej.

Na czas prowadzenia robót, od strony ulic Rozmarynowej i Środkowej zamknięte zostaną wjazdy w ulicę Koralową. Dla kierowców wyjeżdżających z okolic ulic Zaściankowa, Kaperska, Kirasjerów, objazd do Szczecina wyznaczony został przez Węzeł Głębokie.

W najbliższych dniach wykonawca prowadzić będzie prace przy układaniu asfaltu na odcinku Wronia-Szeroka, dzięki czemu od czerwca, odcinek ten będzie przejezdny w obu kierunkach.