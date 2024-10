Droga wojewódzka z Gryfina do Gardna w Zachodniopomorskiem zostanie w piątek zamknięta. Powodem utrudnień - akcja saperów, którzy będą usuwać niewybuch z czasów drugiej wojny światowej. Bombę znaleziono na polu niedaleko Wełtynia.

/ Marcin Bielecki / PAP

Utrudnienia dla kierowców potrwają od 8:30 do odwołania. Zamknięta zostanie droga wojewódzka nr 120 w obu kierunkach na odcinku od Gardna do nowo budowanego ronda na obwodnicy Gryfina. Nieprzejezdna będzie też droga powiatowa z Wirowa do Wełtynia.

Wcześniej przeprowadzona zostanie ewakuacja mieszkańców całego Wełtynia. Służby od godz. 7:30 będą sprawdzać teren rażenia i przypominać o opuszczeniu domów.

Miejscem zbiórki dla ewakuowanych osób będzie przystanek autobusowy przy ul. Gryfińskiej. Stamtąd mieszkańcy zostaną przewiezieni do szkoły w Gardnie, gdzie mogą przeczekać akcję saperów.

/ Urząd Miasta w Gryfinie /

Mieszkańcy, wychodząc z domów, powinni zabrać ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Służby radzą, by przed opuszczeniem mieszkania zamknąć zawór gazu i odciąć dopływ wody, wyłączyć dopływ prądu, pozamykać okna i drzwi, zabrać ze sobą dokumenty tożsamości oraz niezbędne leki.

Mieszkańcy do domów wrócą, gdy będzie już bezpiecznie. Zakończenie działań zostanie ogłoszone komunikatami nadawanymi z radiowozów policji, straży miejskiej i straży pożarnej.