Koszmar w Koszalinie. Do szpitala trafił ze śladami pobicia pięciomiesięczny chłopiec. Nietrzeźwi rodzice dziecka zostali zatrzymani przez policję.

Wczoraj wieczorem sąsiedzi anonimowo zgłosili, że w jednym z mieszkań słychać krzyki, płacz dziecka i wyzwiska. Na miejsce pojechały dwie policjantki. W mieszkaniu zastały ojca i matkę pięciomiesięcznego chłopca - przekazała PAP nadkom. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Policjantki zauważyły na miejscu, że dziecko dziwnie się zachowuje. Nie dość, że chłopczyk głośno płakał, miał również zasinienia na głowie. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia.

Lekarz pogotowia podjął decyzję, aby chłopca przetransportować do szpitala, gdzie obecnie jest hospitalizowany. Zatrzymano natomiast rodziców, którzy byli nietrzeźwi. Ojciec dziecka ma 33 lata, matka 31 lat.

Matka dziecka miała niespełna pół promila, ojciec prawie promil. Oboje przebywają w policyjnym areszcie. Czekamy na opinię biegłego co do obrażeń tego chłopca. Powiadomiona jest Prokuratura Rejonowa w Koszalinie, prokurator podejmie decyzję co dalej - dodała Kosiec.