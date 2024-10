Na tajemniczy ceglany kanał natknęli się pracownicy firmy przebudowującej plac Orła Białego w Szczecinie. Konstrukcja pochodzi prawdopodobnie z XVIII wieku, choć zagadką jest, do czego służyła. Z powodu odkrycia trzeba było wstrzymać prace budowlane.

Przy przebudowie pl. Orła Białego odkryto 30-metrowy kanał / Szczecińskie Inwestycje Miejskie /

W trakcie prac rozbiórkowych i ziemnych prowadzonych w obrębie starej jezdni na wysokości budynku Akademii Sztuki, ekipy budowlane odkopały ceglany kanał. Znalezisko ma długość ok. 30 metrów. Nie wiemy dokładnie, co to jest. Osoby, które są specjalistami w tym zakresie, szacują, że prawdopodobnie pochodzi on z osiemnastego wieku. Musimy teraz to zabezpieczyć, zinwentaryzować, zeskanować, nanieść oczywiście na nasze mapy i wspólnie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, Miejskiego konserwatora Zabytków będziemy podejmować decyzje, co z tym fantem zrobić - mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji.

Kanał ma około 30 metrów długości, pochodzi prawdopodobnie z XVIII wieku. / Szczecińskie Inwestycje Miejskie /

Kanał jest tak duży, że ekipy budowlane były w stanie wejść do środka. Kanał ma około 30 metrów długości. Zakładamy, że być może biegnie gdzieś jeszcze dalej, pod placem Orła. Kanał jest dość wąski, niski, wykonany z cegły. Być może było to jakieś przejście do jakichś pomieszczeń piwnicznych, które w tych dawnych czasach gdzieś tam się znajdowały - dodaje Piotr Zieliński.

Rejon placu Orła Białego to jedna z najstarszych części Szczecina, takie znalezisko to nie niespodzianka, choć nikt nie spodziewał się, że ekipy natkną się na nie tak szybko. Zakładamy, że kolejne niespodzianki też się pojawią, jak wejdziemy w kolejne części placu Orła Białego. Jesteśmy na to przygotowani. Zobaczymy, co przyniesie czas - mówi Piotr Zieliński.

Kanał jest dość wąski, niski, wykonany z cegły. / Szczecińskie Inwestycje Miejskie /

Na razie z powodu znaleziska wstrzymane zostały prace budowlane. Przebudowa placu Orła Białego w Szczecinie ruszyła 1 października. W ramach inwestycji przebudowane zostaną nawierzchnie placu Orła Białego, fragmenty sąsiednich ulic. Pojawi się nowa kanalizacja deszczowa i instalacje podziemne. Przybędzie małej architektury i zieleni. Na placu pojawią się nowe, stylizowane latarnie, mała scena, ogródki kawiarni.

Na nowo wyeksponowany zostanie posąg Flory oraz dwie wazy, które dawniej zdobiły fasadę Pałacu Grumbkowa (Pałacu pod Globusem), a dziś stoją na dziedzińcu Akademii Sztuki. Zabytkowa fontanna pozostanie w obecnym miejscu, a na posadzce oznaczony zostanie przebieg wodociągu drewnianego, który w XVIII wieku dostarczał wodę ze Wzgórz Warszewickich do Zamku.

Przebudowa według planu ma zająć 18 miesięcy.