Symulator jazdy po środkach odurzających, mikrosamochód "Smyk" i stanowisko pozwalające poczuć zderzenie pojazdów w ruchu znalazły się w nowym interaktywnym motoeksperymentarium w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Otwarcie zaplanowano na styczeń.

Pokaz nowego, interaktywnego eksperymentarium w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Motoeksperymentarium "Smyk" jest wystawą interaktywną, myślę, że jedyną w Polsce, która przez piętnaście stanowisk interaktywnych ma wprowadzić zarówno najmłodszych, jak i przypomnieć dorosłym wiedzę na temat tego, jak zbudowane mogą być pojazdy, jak należy je obsługiwać, jakie umiejętności powinien posiadać kierowca, żeby być kierowcą dobrym, bezpiecznym i takim, który wie, jak może zachowywać się jego pojazd w różnych warunkach drogowych - powiedział Andrzej Wojciech Feliński z Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

"Pełne szaleństwo"

Dodał, że w eksperymentarium znalazły się stanowiska z aplikacjami, które przekazują wiedzę o pojazdach - zarówno mechaniczną, jak i historyczną, szczególnie dotyczącą dziejów zachodniopomorskiej techniki, przede wszystkim motocykli Junak i prototypowego mikrosamochodu "Smyk", który miał być produkowany w Szczecinie (powstało 26 sztuk).

Do tej pory "Smyka" mogliśmy oglądać na wystawie w formie oryginalnego pojazdu. W motoeksperymentarium do "Smyka" będzie można w końcu wsiąść, mało tego - będzie można go uruchomić, posłuchać jego silnika, wymienić mu żarówki, koło, podłączyć akumulator, czyli pełne szaleństwo - mówił Feliński.

Wskazał, że w eksperymentarium będzie dostępnych kilka "wymagających" stanowisk, m.in. symulator jazdy w trudnych warunkach pogodowych i pod wpływem środków odurzających.

Jak najszybsza wymiana części samochodu

W bezpieczny sposób możemy sprawdzić, że to wcale nie jest takie proste wsiąść sobie po kilku piwach i prowadzić samochód, że zawsze wtedy doprowadzi to do wypadku - mówił muzealnik.

Zaznaczył, że jest też stanowisko "dla tych, którzy nagminnie zapominają o zapięciu pasów bezpieczeństwa" - symulator zderzenia pojazdów z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości.

W nowych salach znalazły się także m.in. testy przepisów ruchu drogowego, zabawa sprawdzająca refleks, modele pokazujące drogę hamowania pojazdów i zadanie polegające na jak najszybszej wymianie części samochodu wyścigowego.

Oficjalne otwarcie planowane jest na styczeń, jednak muzealnicy planują zaprosić grupy mieszkańców, aby w październiku i listopadzie przetestowali nowe eksponaty i przekazali swoje uwagi.