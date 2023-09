Sprawdzeni kandydaci, niespodziewane przesunięcia i wielkie powroty. Tak wyglądać będą listy wyborcze w najbliższym głosowaniu w okręgach wyborczych w Szczecinie i Koszalinie. Wśród kandydatów są m.in. Bartosz Arłukowicz, Marek Gróbarczyk, Katarzyna Kotula, Sławomir Nitras i Paweł Szefernaker. Co wiemy o tych, którzy powalczą w październiku o mandat wyborczy? Publikujemy listy zarejestrowane przez PKW.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Koalicja Obywatelska

Koalicja Obywatelska jako pierwsza w całości pokazała listy wyborcze. Największym zaskoczeniem jest start Bartosza Arłukowicza w okręgu koszalińskim. Liderami listy w Szczecinie zostali Sławomir Nitras i Magdalena Filiks.

Sławomir Nitras po raz kolejny ma być lokomotywą wyborczą listy Koalicji Obywatelskiej. W poprzednich wyborach to on zdobył w okręgu szczecińskim najwięcej głosów - ponad 78,5 tysiąca, o 20 tysięcy więcej od ówczesnej "jedynki" na liście PiS.

Druga pozycja Magdaleny Filiks to awans. Posłanka tak decyzję o starcie skomentowała na Facebooku: "Z wielu różnych powodów podjęłam decyzję, że nie zrezygnuję z pracy zawodowej. To była koszmarnie trudna decyzja, bo żeby coś w życiu robić trzeba zawsze mierzyć siły na zamiary. To prawda - zabrakło mi sił i nadal ich nie odzyskałam (pewnie nigdy już nie odzyskam), ale siła którą dostaję codziennie od Was jest dużo większa, niż była moja własna kiedy jeszcze byłam 'tamtą Magdą'". Posłanka w poprzednich wyborach wywalczyła mandat z 5. miejsca.

Na 3. miejscu znalazł się dotychczasowy poseł Arkadiusz Marchewka. Czwarte miejsce przypadło przewodniczącej Sejmiku Województwa Teresie Kalinie. Na liście są też obecni parlamentarzyści Artur Łącki (nr 5) i Grzegorz Napieralski (nr 7).

W okręgu koszalińskim liderem listy został Bartosz Arłukowicz, który od 2019 roku zasiada w Parlamencie Europejskim. Jeśli zostanie wybrany do Sejmu, będzie musiał zdecydować, który mandat sprawować. Arłukowicz ma w zamyśle wzmocnić tę listę.

"Jedynka" sprzed 4 lat czyli Piotr Zientarski startuje z numerem 5. W poprzednich wyborach wynik Zientarskiego okazał się gorszy niż dwóch pierwszych kandydatów PiS.

Drugie miejsce w Koszalinie otrzymał kolejny polityk ze Szczecina - Przemysław Słowik, współprzewodniczący Partii Zieloni i radny szczecińskiej rady miasta.

Na trzecim miejscu znalazła się radna z Koszalina Barbara Grygorcewicz, na czwartym - poseł z Kołobrzegu Marek Hok.

Kandydaci KO w okręgu 40

1. Bartosz Arłukowicz

2. Przemysław Słowik

3. Barbara Grygorcewicz

4. Marek Hok

5. Piotr Zientarski

6. Renata Rak

7. Paweł Suski

8. Magdalena Miszke

9. Dorota Chałat

10. Anna Bańkowska

11. Łukasz Młynarczyk

12. Karolina Siwek

13. Jacek Kozłowski

14. Elżbieta Sekuła

15. Jacek Marcinkowski

16. Sebastian Tałaj





Kandydaci KO w okręgu 41

1. Sławomir Nitras

2. Magdalena Filiks

3. Arkadiusz Marchewka

4. Teresa Kalina

5. Artur Łącki

6. Elżbieta Jabłońska

7. Grzegorz Napieralski

8. Anna Nowak

9. Urszula Pańka

10. Magdalena Pieczyńska

11. Anita Jurewicz

12. Zygmunt Siarkiewicz

13. Adam Fedeńczak

14. Michał Bodek

15. Maria Schneider

16. Agnieszka Wancerz

17. Katarzyna Kupczyk

18. Józef Drozdowski

19. Magdalena Sosnowska

20. Patryk Jaskulski

21. Robert Panna

22. Beata Kiryluk

23. Shivan Fate

24. Natalia Żyto





Prawo i Sprawiedliwość

PiS w Zachodniopomorskiem stawia na sprawdzonych kandydatów. Brak jest zaskoczeń czy wielkich desantów polityków centralnych do Szczecina i Koszalina.

Listę w Szczecinie otworzy po raz kolejny Marek Gróbarczyk, który 3 lata temu stracił samodzielne Ministerstwo Gospodarki Morskiej i teraz zajmuje się tym tematem w ramach resortu infrastruktury. "Ojciec" przekopu Mierzei Wiślanej, oprotestowanego przez naukowców pogłębiania Odry i słynnej szczecińskiej stępki pod prom budowany po perturbacjach zupełnie gdzie indziej.

Kolejne miejsca przypadły dokładnie tym samym politykom, którzy kandydowali z sukcesem 4 lata temu. Na drugim miejscu znalazł się Leszek Dobrzyński, na trzecim Artur Szałabawka, na czwartym stargardzianin Michał Jach. Pierwszą z niespodzianek PiS umieścił na miejscu piątym. Z tej pozycji wystartuje zachodniopomorski wojewoda Zbigniew Bogucki. Za nim na listę trafił kontrowersyjny Dariusz Matecki.

W Koszalinie również bez rewolucji. Listę otwierają obecni parlamentarzyści. Liderem listy PiS uczynił Czesława Hoca, lekarza i przewodniczącego sejmowej komisji ochrony zdrowia. Z drugiego miejsca wystartuje wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Z trzeciego - Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Kandydaci PiS w okręgu 40

1. Czesław Hoc

2. Paweł Szefernaker

3. Małgorzata Golińska

4. Marek Subocz

5. Oliwia Skórka

6. Jan Górski

7. Urszula Gozdalska-Słowik

8. Jan Owsiak

9. Bogusław Ogorzałek

10. Michał Olejniczak

11. Izabela Kulec-Kaczmarska

12. Stanisław Rydz

13. Roksana Kaczmarek-Cichosz

14. Agnieszka Curyl-Katholm

15. Barbara Głowacka

16. Stefan Romecki





Kandydaci PiS w okręgu 41

1. Marek Gróbarczyk

2. Leszek Dobrzyński

3. Artur Szałabawka

4. Michał Jach

5. Zbigniew Bogucki

6. Dariusz Matecki

7. Anna Pawlak

8. Rafał Mucha

9. Agnieszka Stój-Rybak

10. Edward Kosmal

11. Paweł Mirowski

12. Andrzej Szelążek

13. Katarzyna Dyczyńska

14. Magdalena Zarębska-Kulesza

15. Sylwester Chruszcz

16. Bożena Karmasz

17. Jolanta Pisarska

18. Dorota Chodyko

19. Maria Brzozowska

20. Maciej Kopeć

21. Kamila Buczek

22. Michał Zinowik

23. Monika Łoza

24. Krzysztof Zaremba





Trzecia Droga

Trzecia Droga, czyli wspólna lista PLS i Polski 2050, zaprezentowała do tej pory tylko liderów list. W Zachodniopomorskiem pierwsze miejsca na liście przypadły ludowcom.

W okręgu szczecińskim liderem listy został Jarosław Rzepa, obecny poseł z ramienia PSL i były wicemarszałek województwa. Z drugiego miejsca kandydować ma Adam Rudawski z Polski 2050, wykładowca akademicki i były prezes publicznego radia w Szczecinie.

Liderem listy w Koszalinie został Radosław Lubczyk, dentysta ze Szczecinka i obecny poseł, który zasłynął tym, że jeździ ferrari, ale z sejmowej kasy pobiera uposażenie dla posłów w trudnej sytuacji życiowej. Lubczyk tłumaczył to tym, że ma wysokie przychody, ale równocześnie tak duże koszty, że nie posiada zdolności kredytowej.

Drugie miejsce przypadło Maciejowi Słomce z Polski 2050. To społecznik prowadzący stowarzyszenie "Nasza Świerczyna" w powiecie drawskim, emerytowany oficer służby więziennej.

Kandydaci Trzeciej Drogi w okręgu 40

1. Radosław Lubczyk

2. Maciej Słomka

3. Tomasz Tesmer

4. Dariusz Kozłowski

5. Helena Rudzis-Gruchała

6. Paweł Mzyk

7. Rafał Rosiński

8. Mariusz Krajczyński

9. Tomasz Budzyński

10. Ewa Najmuła

11. Roman Wiśniewski

12. Robert Garbiak

13. Agnieszka Brodowska-Rolik

14. Anna Makuchowska

15. Magdalena Grudzińska

16. Jadwiga Kuczyńska

Kandydaci Trzeciej Drogi w okręgu 41

1. Jarosław Rzepa

2. Adam Rudawski

3. Cezary Pakulski

4. Edyta Podgórska

5. Agnieszka Malinowska-Wasiluk

6. Wojciech Majsakowski

7. Mieczysław Skawiński

8. Magdalena Demkowska

9. Anna Szewczyk

10. Tomasz Czubara

11. Katarzyna Gran-Krajewska

12. Waldemar Wawrzyniak

13. Michał Kasiak

14. Paweł Marek

15. Jarosław Mirkowicz

16. Justyna Jakubowicz Dziduch

17. Anna Wierzchowska

18. Arkadiusz Janowicz

19. Marta Miller

20. Anna Glińska

21. Jakub Siwy

22. Michał Faligowski

23. Marek Grzelak

24. Tomasz Kulinicz

Nowa Lewica

Na zachodniopomorskich listach Nowej Lewicy ma zabraknąć dotychczasowej posłanki Katarzyny Kotuli, która ma być w tych wyborach liderką listy na Pomorzu. W okręgu szczecińskim liderem jest Dariusz Wieczorek, który w poprzednich wyborach po raz pierwszy wywalczył mandat poselski. Z drugiego miejsca wystartuje Jolanta Tryszkiewicz, która do tej pory kierowała biurem poselskim Katarzyny Kotuli. Na trzecim miejscu znalazł się Adam Kościelak z Partii Razem. Na czwartym wieloletni szef SLD w Szczecinie Dawid Krystek.

W okręgu koszalińskim liderką listy jest dotychczasowa posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska. Drugie miejsce przypadło Stanisławowi Wziątkowi, byłemu wojewodzie, który zasiadał w sejmie przez 3 kadencje, ale w ostatnich wyborach nie wywalczył mandatu. Z trzeciego miejsca kandyduje Irys Barda ze stowarzyszenia Lambda.

Kandydaci Nowej Lewicy w okręgu 40

1. Małgorzata Prokop-Paczkowska

2. Stanisław Wziątek

3. Irys Barda

4. Wiktor Kamieniarz

5. Agnieszka Mastalerz- Madej

6. Andrzej Lewandowski

7. Łukasz Olszewski

8. Aleksandra Łuczyńska

9. Michał Czarnowski

10. Irena Piątek

11. Piotr Kwiatkowski

12. Katarzyna Paprocka

13. Sylwia Szwedek

14. Maciej Markowski

15. Justyna Stobiecka

16. Robert Grzywacz





Konfederacja

Szczecińską listę Konfederacji otworzy geodeta Marcin Bedka. W poprzednich wyborach zdobył ponad 11 tysięcy głosów, ale mandatu nie. Na drugim miejscu jest Magdalena Sosnowska z Ruchu Narodowego, na trzecim lekarz Marcin Sowiński, o którym zrobiło się głośno po tym, jak media napisały, że miał promować sprzęt do leczenia autyzmu.

W okręgu koszalińskim liderem listy ma być Jan Adamczyk, który sam o sobie mówi, że jest radcą prawnym zaangażowanym w działalność społeczną, miłośnikiem sportu, kultury i literatury.

Na drugim miejscu znalazła się Urszula Jarzyńska, która pracuje jako nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim i reprezentuje Ruch Narodowy. Na trzecim miejscu listy znalazł się Sławomir Sala - jak pisze o sobie: mąż, ojciec, katolik tradycjonalista i konserwatysta. Przeciwnik obowiązkowych szczepień, pakietów klimatycznych, a także - jak to ujmuje - "ukrainizacji Polski".

Kandydaci Konfederacji w okręgu 40

1. Jan Adamczyk

2. Urszula Jarzyńska

3. Sławomir Sala

4. Agata Radek

5. Piotr Karpiński

6. Andrzej Zieliński

7. Jan Sobiesierski

8. Róża Kursa

9. Łukasz Kurek

10. Antoni Gadzina

11. Jolanta Cecka

12. Ryszard Masian

13. Dagmara Chamera

14. Mariusz Ratajczak

15. Edyta Kozak

16. Dariusz Kot