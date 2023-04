Po ponad dwóch tygodniach od zamknięcia okolic gazoportu w Świnoujściu znów będzie można odwiedzić najważniejsze atrakcje turystyczne tego kurortu. Od soboty turystów do latarni morskiej i Fortu Gerharda będą wozić statki białej floty. Przez całą majówkę rejsy będą darmowe.

Po dwóch tygodniach Fort Gerharda w Świnoujściu znów będzie dostępny dla turystów. / Muzeum Obrony Wybrzeża, Fort Gerharda w Świnoujściu /

Od soboty ponownie otwarte dla turystów zostaną latarnia morska i Fort Gerharda. Od 13 kwietnia, z powodu wprowadzonego przez wojewodę zakazu przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu, do obu obiektów nie ma dostępu. Od 29 kwietnia będzie to możliwe jedynie od strony wody. Ruszą rejsy statków białej floty.

Przez najbliższy tydzień, do 7 maja, za kursy statków zapłaci właściciel gazoportu, spółka Gaz-System. Spółka utwardzi również drogę leśną prowadzącą do plaży, na odcinku do Podziemnego Miasta. Do plaży w dzielnicy Przytór wozić będą mieszkańców i turystów darmowe autobusy.

Do Fortu i latarni pływać będą statki białej floty. / Muzeum Obrony Wybrzeża, Fort Gerharda w Świnoujściu /

Statki Adler-Schiffe odpływać będą z przystani na Uznamie, za skrzyżowaniem ulic Wybrzeże Władysława IV oraz Marynarzy, a z wyspy Wolin z nabrzeża Warszów, tuż obok przeprawy promowej. Rejsy powrotne będą odbywać się z nabrzeża GPK przy Forcie Gerharda.

By dostać się na pokład, potrzebny jest darmowy bilet. Można go pobrać ze strony internetowej Adler-Schiffe, odebrać w kasie biletowej na nabrzeżu lub w mobilnej kasie przy trapie.

Fortowi przewodnicy czekają na turystów od soboty. / Muzeum Obrony Wybrzeża, Fort Gerharda w Świnoujściu /

Na plażę w Przytorze wozić będzie linia autobusowa kursująca od przystanku "Dworzec PKP" do przystanku "Plaża Przytór / Podziemne Miasto". Przejazdy są w majówkę darmowe dla mieszkańców i turystów.

Jak informuje spółka GAZ-SYSTEM, chce ona podjąć dialog z władzami miasta i mieszkańcami, w celu wypracowania docelowych rozwiązań umożliwiających swobodny dostęp do plaży i zabytków na prawobrzeżu Świnoujścia. Spółka stoi na stanowisku, że koszty tych rozwiązań mogą być pokryte ze środków ujętych w podpisanym we wrześniu 2022 r. porozumieniu z miastem Świnoujście, dotyczącym wybudowania drogi dojścia do zabytków od zachodniej strony terminalu.

Po dwóch tygodniach zamknięcia jest znów szansa zwiedzić Fort Gerharda. / Muzeum Obrony Wybrzeża, Fort Gerharda w Świnoujściu /

Władze Świnoujścia chcą, by alternatywna dla zamkniętej obecnie ulicy Ku Morzu trasa mimo wszystko powstała, a jej budowa ruszyła niezwłocznie po zniesieniu zakazu przebywania w okolicy gazoportu.