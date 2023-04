​Właściciel gazoportu w Świnoujściu miałby wybudować nową drogę na plażę na Warszowie. Władze kurortu chcą zawrzeć porozumienie ze spółką Gaz-System, by jeszcze przed majówką można było dotrzeć nad morze i dopłynąć do świnoujskich zabytków.

Wejście na plażę przy terminalu LNG w Świnoujściu / Marcin Bielecki / PAP

O pomyśle porozumienia ze spółką Gaz-System poinformowała dziś na nadzwyczajnej sesji rady miasta Świnoujścia wiceprezydent Świnoujścia Barbara Michalska. Władze kurortu dotkniętego decyzję o zamknięciu obszaru wokół terminalu LNG mówią o koniecznym w tej sytuacji kompromisie.

W grę wchodzi zmiana porozumienia zawartego rok temu, a dotyczącego budowy nowej drogi, umożliwiającej dojazd do latarni morskiej, a biegnącej po zachodniej stronie terminalu LNG. Porozumienie ze spółką Gaz-System zakładałoby jak najszybsze zapewnienie dojazdu do plaży na wysokości dzielnicy Przytór i Podziemnego Miasta na koszt firmy. Miasto chce, by najpóźniej do końca kwietnia udało się wydzierżawić od Lasów Państwowych biegnącą koło Podziemnego Miasta drogę, wstępnie utwardzić ją i udostępnić do użytkowania. Zarządca gazoportu miałby też zapewnić darmowy transport autobusowy na plażę i wyznaczyć parking jak najbliżej morza, który zastąpiłby ten, do którego nie można obecnie dojechać ulicą Ku Morzu.

Gaz System miałby też odpowiadać za zapewnienie darmowego transportu statkami białej floty do nabrzeża przy latarni morskiej. Ma to zapewnić dostęp do odciętego obecnie od świata Fortu Gerharda i latarni, najważniejszych atrakcji turystycznych kurortu. Na razie spółka chce sfinansować darmowe przejazdy statkami jedynie przez 5 dni w nadchodzącą majówkę.

W przypadku decyzji wojewody o dopuszczeniu transportu zbiorowego kontrolowanego ulicą Ku Morzu, Gaz-System miałby współdziałać w organizacji tego transportu. Jak poinformował obecny podczas sesji wojewoda Zbigniew Bogucki, zależałoby to wyłącznie od rekomendacji straży granicznej czy ABW. Na razie nie wchodzi to w grę.

To miałoby być rozwiązanie tymczasowe. Władze miasta chcą, by do wakacji w Przytorze powstał parking, toalety i infrastruktura dla ratowników. Po zniesieniu ograniczenia przebywania w okolicy gazoportu ma powstać nowa droga, na zachód od terminalu, która odsunie ruch od rurociągu, który biegnie od falochronu, do którego cumują gazowce do samego terminalu.

Tymczasowy zakaz przebywania w odległości do 200 metrów od terminala LNG w Świnoujściu został wprowadzony 13 kwietnia, w związku z obawami, że gazoport mógłby stać się celem wrogich działań ze strony Rosji. Zakaz obowiązuje do odwołania.