W jakiej sytuacji może się znaleźć ofiara handlu ludźmi? Na Jasnych Błoniach w Szczecinie stanęła ciężarówka, we wnętrzu której można poczuć to na własnej skórze. Tak policja przestrzega, by nie paść ofiarą przestępców, wykorzystujących na przykład osoby szukające pracy za granicą.

Na Jasnych Błoniach zaparkowała specjalnie przygotowana ciężarówka.

Projekt EscapeTruck został opracowany przez holenderską Fundację Reshape. Jest częścią kampanii edukacyjnej, służącej podnoszeniu świadomości na temat ryzyka i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi. Realizują go wspólnie polska policja wspólnie z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce, Uniwersytetem Wrocławskim, policją holenderską oraz strażą graniczną.

Na Jasnych Błoniach zaparkowała specjalnie przygotowana ciężarówka. Jej wnętrze budzi przerażenie i obrzydzenie, ale też skłania do refleksji.

W środku jest obskurnie. Ciężko jest dotykać te rzeczy, jak na przykład prezerwatywy, które mają wyglądać na zużyte. Straszna jest też paskudna łazienka. Bardzo to wyglądało realistycznie, i to chyba jest w tym najstraszniejsze - mówi RMF FM uczennica klasy policyjnej, która miała okazję wejść do środka.

EscapeTruck łączy elementy gry typu escape room z ważnym przesłaniem społecznym. Tematem przewodnim jest handel ludźmi - problem globalny, który dotyka miliony osób na całym świecie, w tym również w Polsce. Ta interaktywna gra nie tylko dostarcza emocji i zabawy, ale również edukuje i uwrażliwia na trudne kwestie społeczne.

Myślę, że robi to olbrzymie wrażenie, zwłaszcza na młodych ludziach. Im wyjazd za granicę kojarzy się z przyjemnością, natomiast ofiary handlu ludźmi miały jechać do raju, a trafiają do piekła i same nie są w stanie tego piekła opuścić - mówi Marek Jaszczak, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.

Odwiedzający EscapeTruck mogli lepiej zrozumieć mechanizmy, jakimi posługują się handlarze ludźmi, a także dowiedzieć się, w jakich warunkach żyją i mieszkają ofiary handlarzy.

Handel ludźmi jest przestępstwem. Proceder dotyczy wykorzystywania ludzi do niewolniczej pracy, zmuszania do żebractwa i prostytucji.

