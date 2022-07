Sąd Rodzinny i Nieletnich w Szczecinie zajmie się sprawą 15-latka, który pomimo braku uprawnień kierował samochodem. Nastolatek prowadził auto swojego pijanego ojca, który siedział na fotelu pasażera.

/ Policja / Materiały prasowe

Szczecińscy policjanci podczas wtorkowej akcji „Trzeźwość” zatrzymali do kontroli Skodę. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił kierowca, który był ledwo widoczny zza kierownicy.

Okazało się, że 15 letni mieszkaniec Szczecina wiózł samochodem rodziców. Na fotelu pasażera siedział z kolei jego nietrzeźwy ojciec, który tłumaczył, że chce syna nauczyć jeździć samochodem. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Nieletni odpowie teraz przed sądem rodzinnym. W takich przypadkach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 21 roku życia.

Konsekwencje ponosi także osoba, która pozwala na to, by za kierownicę wsiadł nieletni, czy też osoba, która nie posiada uprawnień. Za to wykroczenie grozi mandat do 300 złotych.