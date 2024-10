Do 5 lat więzienia grozi wandalom, którzy dokonali zniszczeń na Cmentarzu Komunalnym w Jastrzębiu-Zdroju, znieważając tym samym miejsca pochówku zmarłych. Uszkodzeniu uległo jedenaście grobów. Policja zaapelowała o kontakt ewentualnych świadków i wszystkich, którzy mogą pomóc w namierzeniu sprawców tego przestępstwa.

Jastrzębscy policjanci szukają sprawców dewastacji grobów / Śląska policja / Policja

Cmentarz Komunalny mieści się przy Okrzei 1A w Jastrzębiu-Zdroju. To właśnie tam - najprawdopodobniej w weekend (26-27 października) - doszło do dewastacji pomników. Uszkodzonych zostało 11 grobów.

Sprawcy m.in. przewrócili płyty nagrobne, które popękały.

Zniszczenie cmentarza i zbezczeszczenie miejsca pochówku zmarłych to akt szczególnego wandalizmu. Grozi za to kara do 5 lat więzienia.

"Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu przestępców prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Jastrzębiu-Zdroju pod nr telefonu: 47 85 542 00. Wszystkim osobom informującym o zdarzeniu gwarantujemy anonimowość" - zaapelowali mundurowi.

/ Śląska policja / Policja