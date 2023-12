Dotknięta autyzmem 14-letnia Wiktoria zaginęła. Jej poszukiwaniom nadano najwyższy stopień. Wszystko dlatego, że życie i zdrowie poszukiwanej może być zagrożone. Zaginiona jest podopieczną ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego w Kamieńcu k. Tarnowskich Gór. Nie ma przy sobie telefonu. Policja opublikowała nowe zdjęcia z monitoringu.

Policjanci apelują o kontakt do wszystkich, którzy mogą pomóc w odnalezieniu Wiktorii. Na stronie internetowej tarnogórskiej policji opublikowano zdjęcia i informacje o zaginionej. Zobacz TUTAJ .

W poniedziałek po południu nastolatka oddaliła się z miejsca, gdzie grupa podopiecznych ośrodka bawiła się na śniegu.

Trwają poszukiwania Wiktorii

Teren poszukiwań to rejon Kamieńca, pobliskich Zbrosławic i całego powiatu tarnogórskiego. Tam od wczoraj sprawdzane są pola i lasy. Ale z powodu nadania poszkiwaniom najwyższego stopnia informacje w tej sprawie oraz rysopis poszukiwanej przekazano już innym jednostkom. I teraz także policjanci w innych częściach województwa wiedzą, kto jest poszukiwany i będą zwracać uwagę osoby, które mogą przypominać poszukiwaną.

Na razie, jak usłyszał w komendzie w Tarnowskich Górach reporter RMF FM, nie pojawił się żaden sygnał czy informacja, które mogłyby zawęzić poszukiwania do określonego rejonu czy miejsca. Kilkadziesiąt osób - policjanci, strażacy i wolontariusze - przez całą noc szukało i wciąż szuka dziewczynki.

Szukamy zaginionej na terenie naszego powiatu, a policjanci z ościennych jednostek woj. śląskiego, powiadomieni o zaginięciu już od wczoraj realizują czynności związane z lokalizowaniem Wiktorii - powiedział oficer prasowy policji w Tarnowskich Górach sierż. szt. Kamil Kubica.

Apel policji i rysopis zaginionej 14-latki

14-letnia Wiktoria ma 150 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała. Jej charakterystyczną cechą jest koślawy chód.

W chwili zaginięcia miała na sobie czarne buty, czarne spodnie dresowe, czarną kurtkę i jasne rękawiczki.

Wiktoria nie ma przy sobie telefonu

Policjanci non stop się przemieszczają, wykorzystujemy lokalizatory GPS, żeby rejestrować obszar, który już sprawdziliśmy albo do którego musimy wrócić, bo był trudno dostępny nocą. Należące do policji i straży pożarnej drony z termowizją latały nad gminą Zbrosławice praktycznie przez całą noc. Wykorzystujemy wszystkie możliwości i dostępne środki, aby jak najszybciej odnaleźć Wiktorię - podkreślił Kamil Kubica.

Wiktoria nie ma przy sobie telefonu komórkowego, który można byłoby namierzyć i dzięki temu zawęzić obszar poszukiwań. Dziewczynka mogła pojechać autobusem miejskim w kierunku Pyskowic lub Gliwic, sprawdzane są jednak wszystkie możliwości, w tym ta, że zaginiona jest gdzieś w pobliżu kamienieckiego ośrodka. W nocy w tej okolicy był kilkustopniowy mróz.

Nowe zdjęcia z monitoringu

Policja opublikowała wizerunek zaginionej zarejestrowany w dniu zaginięcia przez kamerę monitoringu. Poniżej prezentujemy zdjęcia.

Policyjny komunikat o zaginionej dostępny jest na stronie internetowej tarnogórskiej policji TUTAJ . Zamieszczono tam zdjęcia dziewczynki, jakimi obecnie dysponuje policja.

[ZDJĘCIA WIKTORII USUNIĘTO PO INFORMACJI O ODNALEZIENIU 14-LATKI]