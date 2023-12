Przed powołaniem rządu Donalda Tuska w tzw. drugim kroku posłowie planują zmienić regulamin Sejmu. Zrobią to już w środę. Zmieniona ma być m.in. metoda powołania nowego premiera - ustalili reporterzy RMF FM.

Szymon Hołownia i Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

Konstytucja mówi jedynie, że Sejm powołuje premiera oraz skład nowego rządu, ale cała procedura zapisana jest w regulaminie Sejmu. Nigdy nie była jednak stosowana i już jest anachroniczna.

Wybór premiera po nowemu

Zmieniony ma być sposób wyboru premiera. W regulaminie jest zapis, że jest to głosowanie imienne. Co oznacza wrzucanie kartek z nazwiskiem kandydata do urny. Zapis powstał, gdy nie było jeszcze systemu do głosowania, który pozwala natychmiast odczytać, kto jak głosował.

Podchodzenie do urny i wrzucanie kartek trwałoby co najmniej kilkadziesiąt minut. Obecnie posłowie mogą wybrać nazwisko kandydata z listy na urządzeniu i od razu ich imienne głosowanie jest widoczne w systemie.

Po co podwójne głosowanie?

Druga zmiana ma wyeliminować właściwie podwójne głosowanie wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Regulamin mówi bowiem, że najpierw Sejm w tym imiennym głosowaniu wybiera premiera, potem wygłasza on expose i w kolejnym głosowaniu "Sejm wybiera premiera i proponowany skład Rady Ministrów".

Nie bardzo wiadomo, po co dwa razy Sejm wybiera premiera. Prawdopodobnie więc w tym drugim głosowaniu Sejm zatwierdzać będzie tylko proponowany skład rządu.

Kiedy powstanie nowy rząd?

11 grudnia posłowie wysłuchają expose Mateusza Morawieckiego i głosować będą nad wotum zaufania dla jego rządu. Jeśli, zgodnie z przewidywaniami, nie otrzyma on wotum zaufania, w drugim kroku większość sejmowa planuje powołać rząd Donalda Tuska.