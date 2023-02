Policjanci z Raciborza zatrzymali mężczyznę, który uszkodził drzwi wejściowe i wdarł się do mieszkania 31-letniej kobiety. Agresor miał przy sobie miecz.

Mężczyzna z mieczem w dłoni wdarł się do mieszkania / KPP Racibórz / Policja

Do zdarzenia doszło w jednym z bloków przy ulicy Mysłowickiej w Raciborzu. Kiedy przyjechał policyjny patrol, sprawcy już nie było w mieszkaniu.

Kilka minut później 44-latek został zatrzymany na ul. Pszczyńskiej. Mężczyzna miał przy sobie miecz. Trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i wtargnięcia do mieszkania bez zgody właścicielki. Grozi mu do 5 lat więzienia.