Dwie osoby zostały ranne po wypadku na terenie nieczynnej kopalni Saturn w Czeladzi w Śląskiem. Poszkodowani to ojciec i jego 12-letni syn. Obaj spadli z kilkumetrowej wysokości.

Akcja ratunkowa przed kopalnią w Czeladzi Gorąca Linia RMF FM

Chłopiec ma uraz głowy. Z miejsca wypadku do szpitala w Katowicach zabrał go śmigłowiec. Natomiast ojciec chłopca z ogólnymi potłuczeniami został przewieziony karetką do szpitala w Czeladzi.

Mężczyzna i jego syn mieli wejść do klatki schodowej tuż przy szybie wentylacyjnym. Kiedy byli na wysokości kilku metrów - jak powiedział reporterowi RMF FM Marcinowi Buczkowi jeden ze strażaków - strop się zarwał i obaj spadli.

Sprawą już zajmują się policjanci.

W pobliżu miejsca wypadku są tablice zakazujące wstępu na ten teren oraz ostrzegające przed możliwością zawalenia się budynków.