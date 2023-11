Co najmniej dwie osoby są poszkodowane w wyniku wybuchu gazu w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach. Do eksplozji doszło ok. godz. 10.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM Do eksplozji doszło w piętrowym budynku. Na parterze jest część usługowa, na piętrze są mieszkania. To właśnie na piętrze, jak wynika ze wstępnych ustaleń, najprawdopodobniej wybuchł gaz. Jedna poszkodowana osoba wybiegła ze znajdującego się na parterze sklepu, druga to przypadkowy przechodzień. Strażacy gaszą teraz pożar mieszkania i będą teraz przeszukiwać to miejsce, aby sprawdzić, czy tam także mógł ktoś być.