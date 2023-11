Ustalono nastolatków, którzy mieli znęcać się nad 9-latkiem w Chorzowie. Według policjantów pokrzywdzone jest jeszcze drugie dziecko -10-latek. Nagrania z tego zajścia trafiły do internetu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci ustalili, że nad dwójką chłopców znęcała się pięcioosobowa grupa nastolatków. Jak usłyszał w chorzowskiej komendzie dziennikarz RMF FM, wszyscy mają od 13 do 14 lat. Pokrzywdzonymi są natomiast 9- i 10-latek. Wszyscy są mieszkańcami jednej dzielnicy.

Do zajścia miało dojść w ubiegłym tygodniu. Sprawa dotyczy, jak powiedział naszemu dziennikarzowi jeden z policjantów, stosowania przemocy, aby zmusić innych do określonego zachowania się. Ponieważ chodzi o dzieci, sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.

Dziś w chorzowskich szkołach mają być przeprowadzane lekcje wychowawcze, których tematem jest m.in. szacunek i odpowiedzialność w internecie.

Wstrząsające nagrania

W mediach społecznościowych opublikowano cztery nagrania, na których widać, jak nastolatka wraz z grupą znajomych gnębi, obraża i zastrasza 9-latka. Internauci twierdzą, że to chłopiec w spektrum autyzmu.

Grupa nastolatków szydzi z chłopca, zmusza go do klęknięcia, poddusza go i ubliża mu. Bezbronne dziecko na jednym z nagrań płacze, a na innym wykonuje rozkazy swoich oprawców. Prześladowcy zniszczyli też chłopcu rower, na co ten zareagował rozpaczą.

Jak poinformował prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, do zdarzenia nie doszło na terenie chorzowskiej szkoły, ale to jej dyrekcja jako pierwsza powiadomiła policję o sprawie.

Prezydent miasta prosił o powstrzymanie się od emocjonalnych wpisów, internetowego hejtu, linczu i wydawania wyroków.

"Nieletnim była ofiara, ale też i ci, którzy się nad nią znęcali. Bądźmy odpowiedzialni, nie podgrzewajmy atmosfery, bo są to jeszcze dzieci, którym poprzez wpisy w internecie możemy zrobić jeszcze większą krzywdę" - dodał prezydent Chorzowa.