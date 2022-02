Blisko 600 razy interweniowali do tej pory strażacy w Śląskiem w związku z wichurami, które przechodzą nad regionem. Wiatr uszkodził około 30 dachów, połamane są ponad 3 tysiące drzew.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Uszkodzeń dachów, w różnych miejscach regionu, dotyczyło 29 interwencji. Najwięcej interwencji ogółem strażacy prowadzili dotąd w Częstochowie -73, Cieszynie- 47, Żywcu - 43 i Bielsku-Białej -41. Wiatr połamał konary i drzewa.

Wichury doprowadziły też do przerw w dostawach prądu. O poranku najwięcej awarii energetycznych było w Bielsku-Białej, Gierałtowicach, Pszczynie i podczęstochowskiej Kruszynie. W całym regionie prąd w czwartek rano nie docierał do blisko 3 tys. odbiorców.



Ostrzeżenia o silnym wietrze dla województwa śląskiego obowiązują od godzin nocnych ze środy na czwartek. Z prognoz wynika, że wiatr może w porywach osiągać prędkość nawet do 115 km/h. W nocy z czwartku na piątek wiatr ma stopniowo słabnąć.