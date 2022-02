Krajobraz jak po armagedonie. Mamy uszkodzonych kilkadziesiąt budynków mieszkalnych. Na szczęście nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców - powiedział burmistrz Błaszek (woj. łódzkie) Piotr Świderski o sytuacji po przejściu przez gminę trąby powietrznej. Dwie osoby trafiły do szpitala. W całym województwie łódzkim 70 600 odbiorców jest bez prądu, zerwane są dachy, a drogi blokują powalone drzewa lub przewrócone ciężarówki.

W województwie łódzkim najtrudniejsza sytuacja jest na terenie powiatów: łowickiego, kutnowskiego, zgierskiego i sieradzkiego.

Z najnowszych informacji wynika, że w powiecie poddębickim w miejscowości Orzeszków w jednym budynku zawalił się strop.

Niezwykle poważnie sytuacja wygląda w gminie Błaszki w powiecie sieradzkim. Tam przeszła trąba powietrzna, która zostawiła po sobie pas zniszczeń o szerokości około 100 metrów. Mieszkańcy przekazali nam, że trąba zerwała około 20 dachów we wsi Smaszków.

"Jestem w trakcie objazdu tych miejscowości. Wygląda jakby przeszedł tu armagedon. Pozrywane są i ponadrywane dachy z domów oraz budynków gospodarczych" - powiedział burmistrz Błaszek Piotr Świderski.



"Śledziłem sytuację na aplikacji. Kiedy pomyślałem, że najgorsze już za nami, zaczęły wyć syreny straży pożarnej i dostawałem na telefon kolejne alerty. Wiedziałem, że jest źle, choć nie spodziewałem się, że wichura wyrządziła aż tyle szkód" - dodał.

Zniszczony w wyniku przejścia wichury budynek gospodarczy o powierzchni 200 mkw. w miejscowości Małachowice-Kolonia (gm. Ozorków) / Fot. KP PSP Zgierz / PAP

Od rana prowadzi objazd miejscowości, w których trąba wywołała największe zniszczenia. To m.in. Smaszków, Aleksandria, Wójcice, Kamienna.

"Na razie trudno ocenić ich dokładną liczbę, bo cały czas jesteśmy w trasie i trwa ewidencjowanie. Powybijane są też szyby w oknach. Na szczęście nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców, żaden z budynków nie został wyłączony z użytkowania. Trwa akcja zabezpieczenia domów plandekami. Na miejscu pracuje wiele jednostek strażackich oraz działa pomoc dobrosąsiedzka. Wszyscy pomagają, jak mogą" - przekazał Świderski.

W wyniku wichury dwie osoby trafiły do szpitala. To mieszkańcy domu w Smaszkowie, w którym belka dachowa wybiła szybę. Więźba wpadając do mieszkania uderzyła w głowę śpiąca 65-letnią kobietę, która przytomna została zabrana do szpitala. Później dojechał do niego 16-letni wnuczek poraniony szkłem z wybitego okna. Ich stan jest stabilny.

Powołano sztab kryzysowy. Trwa ewidencjonowanie i dokumentowanie uszkodzeń.

W samej miejscowości Smaszków według wstępnych szacunków uszkodzonych zostało ok. 40 dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, a w Wójcicach co najmniej pięć gospodarstw. Wiatr zerwał dachy, kominy, a także uszkodził ogrodzenia i linie energetyczne średniego napięcia. W związku z tym mieszkańcy jeszcze przez kilka dni mogą pozostawać bez prądu.

Zdaniem strażaków trąba powietrzna przeszła na północ od Błaszek. Uszkodzenia są w pasie o szerokości 100 metrów.