Przez 10 dni, od czwartku będzie trwać Mały Festiwal Wielkiej Literatury. W Katowicach, Chorzowie, Bytomiu i Rudzie Śląskiej królować będzie śląski język, kultura i literatura.

W dniach 15-24 czerwca odbędzie się Mały Festiwal Wielkiej Literatury, który odbywa się pod hasłem "Od Śląska bije światło!"

Na wydarzenie zostało zaproszonych ponad 30 osób, które na co dzień tworzą kulturę śląską. Pośród biorących udział w festiwalu można będzie spotkać pisarzy takich jak: Anna Cieplak i Zbigniew Rokita. Pojawią się także szanowane autorytety, jak prof. Ewa Chojecka czy prof. Tadeusz Sławek. W programie festiwalu są spotkania autorskie, debaty, premiera filmu, koncert, dyskusyjny klub książki i "blok wydarzeń dla bajtli".

"Przed wiekami ukuto zwrot "Silesiaca non leguntur", czyli "śląskich książek się nie czyta". Dzisiaj jest już zupełnie inaczej, przez lata pisarki i pisarze stawiali kamienie milowe na drodze do zbudowania świadomości osobności i atrakcyjności tutejszej literatury. Dziś śląska literatura to wielka literatura! Momentem przełomowym było tutaj przyznanie Nagrody Literackiej Nike Zbigniewowi Rokicie za "Kajś". Można zaryzykować stwierdzenie, że 3 października 2021 r., czyli w dniu uhonorowania tej śląskiej książki, skończył się w Polsce bercikizm, czyli postrzeganie Śląska przez pryzmat folkloru, śmieszności i stereotypów - zaznaczył w komunikacie prasowym Marcin Musiał, pomysłodawca festiwalu.

Według organizatorów teraz jest najlepszy moment, aby wypromować śląską kulturę i literaturę. Ludzko stoimy znakomicie, natomiast instytucjonalnie i organizacyjnie tak sobie. Są miejsca na Śląsku, które coś robią dla literatury, jak Wisła, Żory czy Rybnik. Za to aglomeracja wypada blado nie tylko w porównaniu z Wrocławiem czy Krakowem, ale też z Sopotem, Łodzią czy Bydgoszczą - powiedział pisarz i dziennikarz Zbigniew Rokita.

Nasz region ma co opowiadać. Prowadziłam zajęcia z edukacji literackiej w różnych częściach Śląska i na przykładzie moich osobistych doświadczeń mogę powiedzieć, że młodzi ludzie są naprawdę zainteresowani śląskimi tematami. Gdzieniegdzie mówi się o tzw. zmierzchu lokalności, a ja twierdzę, że jest wręcz odwrotnie. Od Śląska naprawdę bije światło! - dodała pisarka Anna Cieplak.

Wydarzenie organizowane jest przez projekt Silesiateka. Wejście na festiwal jest bezpłatne.