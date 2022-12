16 osób zostało ewakuowanych minionej nocy z jednego z domów wielorodzinnych w Chorzowie po tym, jak zauważono pęknięcia stropu i ścian konstrukcyjnych. Ostatnie godziny spędzili oni u swoich rodzin. Dom został wyłączony z użytkowania.

Jak podały służby kryzysowe wojewody śląskiego, ewakuacja miała miejsce około godz. 2 w nocy. Pękniecie betonowego stropu oraz murowanych ścian konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych zauważono dwupiętrowym prywatnym budynku przy ul. Średniej.

W domu nie było oznak wybuchu, nie jest on podłączony do sieci gazowej. Ewakuowane osoby udały się do swoich rodzin.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłączył budynek z użytkowania.