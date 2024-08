W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w czwartek oficjalnie uruchomiono w całości Metrorower. To największy system rowerowy w Polsce.

/ Anna Kropaczek / RMF FM

7 tysięcy rowerów na ponad 900 stacjach w 31 gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Największy w Polsce, trzeci w Europie system rowerów miejskich od dziś działa w całości.

Metrorower jest powiązany z transportem publicznym – ci, którzy mają bilety średnio i długookresowe w systemie Transport GZM, mogą korzystać z Metroroweru przez godzinę dziennie bez dodatkowych opłat.

"Mamy największy system rowerowy w Polsce. Ponadto jest to pierwszy system rowerowy zintegrowany z transportem publicznym, przeznaczony tzw. ostatniej mili" – powiedział przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak podczas czwartkowej konferencji prasowej w Dąbrowie Górniczej.

Zgodnie z koncepcją tzw. ostatniej mili Metrorower ma służyć przemieszczaniu się przede wszystkim na krótkich odcinkach, np. dojeździe po wyjściu z autobusu do pracy.

Zasady działania

Rowery można wypożyczać m.in. w aplikacji Metrorower. Pierwsze 30 minut jazdy kosztuje złotówkę. Opłata rośnie za każde kolejne rozpoczęte 30 minut.

Dostępne są abonamenty. Codziennie za darmo przez 60 minut mogą jeździć osoby mające bilety średniookresowe i długookresowe w systemie Transport GZM, a od 1 sierpnia 2024 r. także posiadacze karty Multisport.

Jedną z nowości w porównaniu do poprzednich sieci rowerowych, które działały w poszczególnych miastach, jest to, że rowerów nie trzeba wpinać do stojaków na stacjach. Wyposażono je w blokadę otwierającą się automatycznie po wypożyczeniu. Aby zakończyć przejazd, należy zamknąć ją ręcznie.

Rowery można zwracać także w wyznaczonym obszarze poza stacjami, ale wiąże się to z dodatkową opłatą.

/ Anna Kropaczek / RMF FM

Użytkownikom Metroroweru udostępniono także funkcję postoju. Oznacza to, że mogą podjechać w dane miejsce, zostawić tam rower i mieć pewność, że będzie na nich czekał, bo nikt inny w tym czasie go nie wypożyczy. Naliczana jest za to standardowa opłata z cennika przejazdów.

Rowery można także rezerwować. Metrorower to system całoroczny.

Metrorower można wypożyczyć w Będzinie, Bieruniu, Bytomiu, Chełmie Śląskim, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Gierałtowicach, Gliwicach, Katowicach, Knurowie, Łaziskach Górnych, Mikołowie, Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Pyskowicach, Radzionkowie, Rudzie Śląskiej, Rudzińcu, Siemianowicach Śląskich, Siewierzu, Sławkowie, Sosnowcu, Świerklańcu, Świętochłowicach, Tarnowskich Górach, Tychach, Wojkowicach, Wyrach, Zabrzu oraz Zbrosławicach.