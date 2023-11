Cztery osoby zginęły w wypadku w kopalni Sobieski w Jaworznie w Śląskiem - podał dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. 500 metrów pod ziemią pękł rurociąg z wodą.

W rejonie, gdzie doszło do wypadku pracowało sześć osób.

Do zdarzenia doszło o godz. 15.30. Sześcioosobowa brygada oddziału wentylacji była wyznaczona do płukania rurociągu podsadzkowego w pochylni IX, w pokładzie 509 na poziomie 500 - zrelacjonował dyspozytor WUG Piotr Strzoda.

W trakcie napełniania rurociągu wodą nastąpiło jego niekontrolowane rozerwanie, w wyniku czego na miejscu zginęły trzy osoby - według danych z godz. 17:12. O 18.10 napłynęła informacja, że zmarła jeszcze czwarta osoba - wskazał dyspozytor. Śmierć tych osób została potwierdzone przez lekarza - zaznaczył.

Dwie kolejne osoby zostały ranne.

Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zakład Górniczy Sobieski należy do spółki Tauron Wydobycie. Od początku tego roku wyłącznym właścicielem spółki, skupiającej kopalnie Sobieski, Janina i Brzeszcze, jest Skarb Państwa. Po wyjściu z grupy kapitałowej Taurona na mocy zwartego porozumienia górnicza firma utrzymała prawo do używania swojej nazwy - na razie do końca 2023 r.

We wtorek wieczorem rzecznik Tauronu Wydobycie Marcin Maślak zapowiedział wydanie jeszcze tego dnia komunikatu nt. zdarzenia.



Tauron Wydobycie jest trzecią pod względem wielkości wydobycia węgla górniczą spółką, po Polskiej Grupie Górniczej i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Zatrudnia ponad 6,3 tys. osób w trzech zakładach górniczych: Sobieski, Janina i Brzeszcze.

